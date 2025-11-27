賴清德推國安方案！陸國台辦痛批「引戰毀台」警告勿玩火 逾越紅線必迎頭痛擊

賴清德總統26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，強調「民主台灣」為主權獨立國家，指出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途由2300萬人民決定，並宣布規模約新台幣1.25兆元的國防追加預算。

國台辦發言人陳斌華。（資料照／中國台灣網）

對此，大陸國台辦27日傍晚回應，痛批相關方案為窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」，並以「不要玩火」警告賴清德，稱鋌而走險只會自掘墳墓。

國台辦發言人陳斌華發布長篇「答記者問」，直指賴清德言論充滿敵意與對抗，批評其「台獨」立場頑固不化，形容其行徑為激進冒險、肆意挑釁，指控其「賣台害台」變本加厲。

廣告 廣告

陳斌華表示，該行動方案刻意渲染「大陸威脅」，企圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，形容賴清德為「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」，加劇台海緊張。他重申「台灣是中國的一部分」，強調世界上只有一個中國，兩岸同屬一中，這一現狀不容改變，統一是歷史定論，制度差異不應成為分裂藉口。

陳斌華進一步稱，「和平統一、一國兩制」是最佳方案，所謂「兩制」台灣方案將考量台灣現實情況，並聲稱會充分照顧台灣民眾利益與感受。最後，他強調「台獨意味著戰爭」，警告若突破紅線將「斷然出手」，正告賴清德與民進黨當局勿玩火，「以武謀獨」只會將台灣推向危機深淵。

延伸閱讀

2025耕元盃棒球賽開打！44隊菁英齊聚 台東8球場熱戰

MLB/徐若熙成道奇目標！美媒爆：可能改當救援投手

周天成30分鐘速勝！宰地主新秀 直落二晉澳洲賽8強