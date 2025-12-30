賴清德推薦客家文學竟指鹿為馬！謝寒冰：可怕

賴清德28日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時，向現場來賓推薦客家作家鍾理和的作品《原鄉人》，卻接連三次口誤說成法國作家卡繆（Albert Camus）的作品《異鄉人》。媒體人謝寒冰直言，應該是幕僚幫他擬了稿子，但賴清德每次都喜歡脫稿演出，結果愈講愈離譜，經常張冠李戴、指鹿為馬。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德在致詞時引述作家鍾肇政的名言「沒有客家話就沒有客家人」，強調語言是文化的根、族群的力量。他特別向現場來賓推薦鍾理和的作品，表示這部作品深刻探討客家認同議題，已被拍成電影，內容精彩動人。賴清德強調，自己因喜愛此書，曾親自前往鍾理和紀念館參訪，對作家的生命故事深感敬佩與感動，鼓勵大家人手一本閱讀。

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

然而賴清德在致詞過程中，將書名《原鄉人》連續三次口誤說成《異鄉人》。擁有14萬追蹤的粉專「政客爽」發布賴清德致詞影片，直接諷刺：「萊爾校長驚人發現！法國作家竟是客家人？」引發網路討論。

謝寒冰29日在《大新聞大爆卦》節目中評論此事，他直言其實應該是有幕僚幫賴清德擬了稿子，可是賴每次都喜歡脫稿演出，然後就愈講愈離譜，所以就會發覺他經常張冠李戴、指鹿為馬。

謝寒冰續指，其實賴清德現在賣的這帖藥叫「抗中保台」，而且是真心相信這一套，再加上賴清德最近一連串的睜眼說瞎話，例如他從來沒聽過國民黨誰倡議「一中同表」，為什麼賴清德會得出這種結論？

