賴清德推薦陸配麵店 喊「只要認同台灣就是國家主人」

賴清德總統今天（13日）在社群發出一段影片，他日前拜訪台北市中山區的「開封包公府私房麵」，除了介紹美食外，他還特別介紹，老闆郭明華是來自大陸河南，來台灣打拚超過二十年，並表示，郭老闆的故事，「說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人」。

總統賴清德介紹陸配麵店。（圖／賴清德臉書）

賴清德今天在社群發文指出，前陣子，他到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡，好吃到讓他忍不住問老闆，「以後總統府開會能不能叫外送？」

賴清德表示，「但這碗麵打動我的，除了味道，還有它承載的人生故事。一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。」

賴清德強調「只要認同台灣就是這個國家的主人」。（圖／賴清德臉書）

賴清德介紹老闆郭明華，她來自中國大陸河南，在台灣打拚超過二十年。她敘述創業的辛苦，還有拉拔三個孩子長大的過程。郭明華說：「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」這番話也讓賴清德非常感動。

賴清德提到，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。賴清德強調，政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

