賴清德推薦陸配麵館 陸國台辦：先打壓迫害再裝模作樣、虛偽至極

總統賴清德13日在YouTube頻道上發布影片，影片中賴清德前往台北中山「開封包公府私房麵館」用餐，並以老闆陸配郭女士的故事表示，只要認同台灣，就是這個國家的主人。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德罔顧人倫欺凌迫害陸配群體、裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極。

賴清德總統前往台北中山「開封包公府私房麵館」用餐。（圖／翻攝臉書「賴清德」）

大陸國台辦17日舉行例行記者會。有媒體提問表示，賴清德近日推薦某陸配麵館，稱「台灣是多元、開放的社會」。台灣輿論批評賴清德廉價做戲，企圖用吃一碗麵來掩蓋自己侵犯人權、歧視特定族群的做法。大陸對此有何評論？

廣告 廣告

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家親」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的呵護。但她認為，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

朱鳳蓮表示，賴清德一邊罔顧人倫欺淩迫害台灣島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。 （圖／翻攝《人民網》）

此外，針對民進黨擬修改「台灣地區公務員及特定身份人員進入大陸地區許可辦法」，規定地方縣市首長、部分公務員等人員，申請赴大陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；規範大部分公務員高階主管與警官等赴大陸要提前7天申請。朱鳳蓮表示，此為民進黨阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行。

朱鳳蓮表示，民進黨費盡心機阻撓限制台灣同胞來大陸，羅織罪名打壓迫害台灣積極參與兩岸交流的團體、個人，企圖阻擋兩岸同胞走近走親。這種濫權妄為的行徑，必遭民意唾棄。

針對民進黨限制赴大陸旅遊的「禁團令」，有台灣學者稱限禁措施實際是「懲罰了台灣人」。對此朱鳳蓮表示，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，釋放的善意和誠意有目共睹。近期大陸本著「大開放、最便利、更安全」的原則，將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務。

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨干擾阻撓，根本原因是其為謀「獨」刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。其罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的做法，已經招致台灣各界強烈不滿和反對，越來越不得人心。

延伸閱讀

晶片成本飆漲＋AI潮！2026年智慧型手機「出貨量恐降2.1％」

與錢同行/AI泡沫論又來？長線多頭格局未變

AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字