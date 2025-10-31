賴清德推「台灣之盾」指強化國防非挑釁！汪浩：他帶領台灣擁抱自信「以實力為盾牌、絕不投降」

總統賴清德近日推動「台灣之盾（T-Dome）」計畫發展不對稱戰力、並指出「強化國防不是挑釁，而是維持現狀、守護民主與生活方式」。英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（31）日表示，賴清德以沉穩智慧與堅定信念，帶領台灣走出恐懼、擁抱自信。他讓世界看到：台灣不只是民主的象徵，更是和平的守護者。

汪浩今日以「台灣以實力護和平」為題在臉書發文表示，川普的「台灣就是台灣」震撼國際，也讓台海再度成為焦點。台灣總統賴清德以堅定行動回應世界關注，明確指出「強化國防不是挑釁，而是維持現狀、守護民主與生活方式」。

汪浩再說，賴清德推動「台灣之盾（T-Dome）」計畫，發展不對稱戰力與AI科技國防，打造分層防禦與智慧化作戰體系，展現務實遠見。這不只是國防建設，更是對自由與和平價值的實踐。

汪浩指出，賴清德強調「綏靖政策不是解方」，呼應以色列「以實力帶來真和平」的信念。他深知唯有自我防衛與國際合作並進，台灣才能在威權壓力下立於不敗。從歐洲議員訪台，到深化台美以合作，賴總統以行動凝聚民主夥伴，讓自由世界共同守護台海和平。

汪浩最後說，賴清德以沉穩智慧與堅定信念，帶領台灣走出恐懼、擁抱自信。他讓世界看到：台灣不只是民主的象徵，更是和平的守護者「以實力為盾，以民主為光，堅定前行，絕不投降！」

（圖片來源：汪浩臉書）

