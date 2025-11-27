賴清德推「台灣之盾」發展軍工業…沈榮欽指台灣「有先天弱點須克服」：競爭低、市場小導致研發效率不高

總統賴清德昨在記者會上宣布要打造「台灣之盾」，以我國在高科技及製造上的實力將可在全球先進國防軍工業扮演重要角色，將盡速訂定國防產業發展行動方案。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（27日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，台灣在軍備研發上有先天弱點，即是市場小、競爭弱，導致研發效率不高，技術擴散民間也變得很有限，這些將是未來需克服的困境。

沈榮欽表示，現在有人在批評1.25兆、編預算的過程是怎麼來的，當然中間還要經過立法院通過，是很冗長的程序；再來是預算突然暴增，民進黨政府有無方法處理。他提到，藍委馬文君一直被認為阻撓潛艦國造，她背後真正代表的其實是廠商的利益，這也是政府未來需要面對的問題。

沈榮欽指出，在軍備方面，台灣有個先天上的弱點，舉加拿大和美國的例子來說，像美國當前正在服役中、最先進的戰機F-35，當中有很多零件是加拿大和美國共同研發的，且是加拿大在製造這些零件；美國的裝甲車是由加拿大軍備公司得標製造的，而台灣沒有這些能力。



沈榮欽表示，台灣之所以造海鯤號是因為政府買不到，所以台灣若發展軍備，自行研發的狀況下，面對的競爭很弱，因為只有如中山科學院等少數研發機構可做，導致研發效率不高，此外市場也不夠大。



沈榮欽提到，賴總統強調當中要應用AI，這點很正確，看俄烏戰爭就能知道，無人機、無人艇、AI在未來戰場上是以小搏大，在台灣所著重的非對稱作戰中是至關重要的。但他也說，據了解，國內在發展無人機上遇到一些困難，台灣擅長打進製造供應鏈，但要自行造一台無人機，反而會因市場太小、晶片問題受挫。



沈榮欽舉例，像南韓和日本，美軍現在已經失去造艦能力，所以找重工業較強的日韓幫忙，但台灣是以資通訊產業為主，雖然有中鋼、工具機產業，但重工業相對較弱，因此在自主研發上遭遇許多困難。



沈榮欽也說，台灣人以為有台積電，所以AI很強，這點其實似是而非，台灣AI硬體很強，但軟體非常弱，等於沒有應用能力，在這方面我國還有很長一段路要走。在研發擴散民間方面，他說，台灣很大的困難在於很少公司競標，讓技術擴散變得很有限，因為先天問題，使得軍事預算的效率往往會比其他國家更低些。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

