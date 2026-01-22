賴清德推「AI 新十大建設」2040年前培育50萬AI人才：助100萬企業導入人工智慧「台灣成智慧島」

總統賴清德昨（21）日接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，肯定參賽同學展現臺灣科學教育紮實的基礎，在國際舞台上發光發熱。他並提到，行政院正推動「AI 新十大建設」，其中四項基礎建設包括2040年前培育50萬名AI應用人才、成立「智慧創新算力中心」等，希望達到讓台灣成為智慧島，協助百萬家中小微企業導入人工智慧。

賴清德致詞時，首先代表全體國人向代表團表達最誠摯的祝賀與歡迎。他表示，2025年10項奧林匹亞競賽涵蓋數學、物理、化學、資訊及地球科學等項目，已經在去年3月到12月舉行完畢；我國共選出55人次參與競賽，總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，如此耀眼的成績充分展現臺灣科學教育紮實的基礎；參賽同學遠赴海外，克服巨大壓力，在國際舞台上發光發熱，全體國人都與有榮焉。

賴清德指出，科學是國力之本，所有先進國家都相當重視科學教育。臺灣作為缺乏天然資源的科技之島，以先進的科學實力造就當今的榮景，要比其他國家更重視科學教育與人才培育政策。為了鼓勵同學們能夠無後顧之憂地投入科學研究並持續精進，教育部訂定了「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參賽學生除了可以申請保送或推薦升學，也有機會申請出國留學。

賴清德強調，政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，希望讓同學們能在不同領域發揮所長；也希望大家與辛苦指導的師長能繼續深耕、投身科學研究的行列，讓臺灣未來30年在物理、化學、醫學等3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。

賴清德並表示，除了科學研究，同學們也可以將所學的一身武功，投入在越來越成熟的科技產業，臺灣已經是國際科學的武林中，不可或缺的重要角色，也盼望有更多優質的人才投入到實業中，提升臺灣的經濟與科技實力。

針對國家科技發展，賴清德進一步指出，行政院正推動「AI 新十大建設」，其中四項基礎建設包括2040年前培育50萬名AI應用人才；「國網雲端算力中心」已完成建置，「智慧創新算力中心」亦即將成立，期盼達到國家均衡發展目標。此外，政府也關注矽光子、量子科技及機器人等三項關鍵技術，並希望達到三項目標。

賴清德指出，第一，打造創新創業的生態系，成就兆元產值的軟體平台；第二，協助百萬家中小微企業導入人工智慧、新興科技，全面提升競爭力；第三，希望臺灣未來能成為智慧生活圈、智慧島，食衣住行育樂、國防等各領域都有相關應用。

