賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪

總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

賴清德今日上午先是召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

民進黨下午召開中執會，王世堅在會前接受媒體聯訪。談到賴清德今日宣布這項重大消息，王世堅認為，面對目前兩岸緊張對立情勢，台灣在國防方面的確要加強，況且美國也要求所有自由民主的盟邦，必須提升國防預算，「不只是我們台灣而已」，如歐盟國家、日本、韓國等，都要增加國防經費，以保障國家的安全。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

王世堅表示，提高國防預算、保障國家安全，這些都是全面性的，也期望在野黨能理解國家目前處境。針對預算大家若是有質疑的項目，例如武器是否精良與否等，這些都可以討論，「但我認為大方向增加國防預算是正確的」。

王世堅另外提到，以他個人的看法，既然要增加國防預算，可以把其中一部分額度，例如說500億，幫全國20萬民義務役和職業軍人加薪，這樣才是最正確的。藉由國防預算提升，大幅提高軍人待遇，無論是義務役、志願役或職業軍官都是如此，並呼籲在野黨應該要和執政黨合作，共同為台灣的安全努力。

王世堅認為賴清德提升國防預算大方向是正確的，但也呼籲能幫國軍加薪。（示意圖／美聯）

至於賴清德在記者會提到，對岸可能會在2027年武統台灣一事，王世堅說，雖然這事目前還無法確定，但根據蒐集到的訊息，確實有這樣的可能，任何一個國家的總統或領導人，當然會針對自己國家所偵測、從各界蒐集的訊息及可能遇見的一些危險，向國人提出預警，這也是賴總統的工作，提出預警跟應變之道，合理、適度增加國防預算。

