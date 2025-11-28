賴清德推1.25兆巨額軍購 白委要求先釐清「前帳」

台灣民眾黨今（28）日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，黨團副總召張啓楷針對總統賴清德的1.25兆的國防特別預算提出嚴厲批評，質疑賴總統提及「北京當局可能於2027年完成武統台灣」的言論，不僅引發社會恐慌，也與賴清德競選總統時的承諾背道而馳。

民眾黨立委張啓楷。（圖／民眾黨提供）

張啓楷表示，賴清德在2023年競選總統時曾公開表示，若當選，兩岸爆發戰爭的機率會是最低。然而，如今他卻以2027年北京可能完成武統的說法，恐嚇台灣人民，讓人不禁懷疑其政策是否出現重大轉向。張啓楷呼籲賴清德總統，應實踐當初的競選承諾，讓台灣的孩子能安心讀書，企業能穩定投資，外資也能放心進駐台灣，而不是讓人民面臨勒緊褲帶過苦日子的未來，更不應讓台灣的孩子面臨上戰場的風險。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

針對賴清德提出的1.25兆元國防特別預算，張啓楷表示，民眾黨支持合理提升國防預算，但強調必須嚴格審查。他指出，目前台灣已經支付了超過6000億元的軍購款項，但至今仍有許多武器尚未交付，包括花費2000多億元購買的66架F-16V戰機至今仍未到貨。因此，張啓楷要求賴清德政府先釐清這些「前帳」，再來討論新增的預算需求。

張啓楷還批評賴清德的言論和政策可能影響台灣的國內外投資環境，並進一步使社會陷入不安。他以美國總統川普與習近平的通話為例，指出川普曾表明2027年不會發生兩岸戰爭，並質疑賴清德是否在打臉川普與美國國會的相關表態。此外，他提到日本首相高市早苗近期與川普通話後，改口不再觸及台灣主權問題，並積極推動中日關係降溫，強調對話的重要性。相較之下，賴清德卻持續升高兩岸緊張局勢，顯然未能準確判斷國際情勢。

美國總統川普。（圖／美聯社）

張啓楷進一步指出，賴清德政府提出的1.25兆元國防特別預算，不僅缺乏與全民溝通，甚至未經立法院詳細審議，令人擔憂此舉是否涉及黑箱操作。他強調，民眾黨將嚴格把關國防預算，確保每一分錢都花在刀口上，避免浪費公共資源。

此外，張啓楷對未來國防支出占比的激增表達擔憂。他指出，根據明年送交立法院的總預算書，國防預算已達9000多億元，占中央政府總預算的三分之一。而根據賴政府的規劃，到2030年國防支出將達到GDP的5%，相當於每兩塊錢中就有一塊錢用於國防。張啓楷引用前副總統呂秀蓮的話，質疑如此高比例的國防支出是否會排擠基礎建設、社會福利與經濟發展，並呼籲政府審慎評估。

最後，張啓楷強調，台灣需要的是和平與穩定，而非恐懼與對立。他呼籲賴清德總統停止以「2027年武統」的說法恐嚇人民，並與全民進行充分溝通，讓台灣民眾能安心生活、安居樂業。他也提醒，國防政策的制定應以民主透明為基礎，避免變成以「民主之名，行獨裁之實」。

