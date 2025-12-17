賴清德提中共打壓黎智英、岩崎茂 籲國內政黨團結「以實力維持台海和平」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯「港區國安法」案，日前遭判「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪成立，最重恐面臨無期徒刑。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日表示，中國侵害自由人權已到無以復加的地步，因此對內可以競爭，但對外一定要團結，以實力維持台海和平。

賴清德說，無論是對黎智英先生，或對岩崎茂先生的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步。（資料照）

民進黨今日下午召開中常會，據發言人韓瑩轉述，賴清德致詞時提到，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，我們卻看到，近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英先生，以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁。中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。

賴清德說，無論是對黎智英先生，或對岩崎茂先生的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。

賴清德強調，面對來自中國日益嚴重的威脅，他會持續與友盟夥伴密切合作，守護台灣的民主自由與安全。他也要再次強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平。

