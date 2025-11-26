賴清德提名她選苗栗縣長「因一場運動根留苗栗、連喜宴都在這！」陳品安曝突圍策略：我每晚都覺得自己會贏

民進黨今（26）日召開記者會，黨主席賴清德親自介紹新北市長候選人蘇巧慧、苗栗縣長候選人陳品安。賴清德表示，陳品安雖在臺北執業，卻因為一場運動來到苗栗，甚至結婚也在苗栗，「你無法決定在什麼地方出生、但你可以決定要在哪裡奮鬥」；陳品安則談論她面對現任縣長的策略，會以不同系統突圍，爭取年輕人認同，「我每天晚上都覺得自己會贏。」

賴清德致詞時說，今天推薦新北市、苗栗縣兩位候選人，他們分別在北部和中部披掛上陣，但具備許多相同的特點，兩位都是女性候選人，都是台大高材生畢業、都是律師，都有理想、抱負，不管是在國會還是地方議會都表現傑出。

賴清德介紹陳品安議員，表示她畢業後律師高考及格、在臺北執業，但他沒有顯赫的家世，也沒有從小想為政治服務，反而是擔任律師時，看到苗栗有守護鄉土的「反瘋車行動」，她投入運動後支持苗栗鄉親，期間來回在台北、苗栗次數不知凡幾，完全跟民眾站在一起，甚至於後來免費幫這些民眾打官司，最後乾脆留在苗栗。

「陳品安連結婚、喜宴的地點都在苗栗！」賴清德指出，很多人應該都認同，「你無法決定在什麼地方出生、但你可以決定要在哪裡奮鬥」，陳品安用具體行動到苗栗、現在都沒有離開，更難得是兩次議員選舉都高票當選，第二次甚至是全國最高票。

賴清德說，第二次選舉最困難，因為不只是要講政見，民眾還會檢視你有無落實，可以看出陳品安不是有理想、專業、愛心而已，更能夠實實在在推動各種作為、爭取許多建設，他跟苗栗縣父老鄉親報告，讓陳品安擔任苗栗縣長，一定可以為苗栗縣帶來更多長遠的發展，也能更進一步體貼照顧到每一位父老鄉親。

陳品安一登台則笑說：「我結婚辦了三次婚宴，我先生是台北人，我在高雄辦一次、台北辦一次、不得不在我的第二故鄉苗栗辦第三次婚宴，不知道總統連我在從政前很小的事情都這麼清楚」

陳品安再說，很多人都說苗栗縣長候選人是很重的擔子，是西部從來沒有政黨輪替過縣市，「很多人說陳品安你怎麼有勇氣參加競選？」但她想說，對她這種三、四十歲的年說人來說，最難的決定就是生小孩，如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩，而她是兩個苗栗孩子的媽媽。

陳品安表示，她是「新苗栗人」，擔任議員期間用法律專業在偏鄉服務，過程中也認識很多在苗栗打拼的人，可能是農夫、照顧員、公務員、外送員，這些熱愛苗栗的人，是她參選的動力和信心，她選舉的最大任務就是團結這些人，一起擘劃苗栗的未來。

媒體問及，面對尋求連任的縣長鍾東錦是否有策略？陳品安回應，雖說苗栗一直以來藍大於綠，但很多公教人員對她接受度很高，她長期的法律服務也不分黨派、年齡，競選可能不會順著村里長、農會漁會組織，而是工會或百工百業系統，另外她也是客家媳婦，更是年輕人的好夥伴，會藉此突破傳統結構。

陳品安也說，她預計跟頭份的曾玟學議員、竹南時代力量的葉宗倫議員，相信年輕人若對她的認同度高於鍾東錦，會有突圍的可能：「我每天晚上都覺得自己會贏。」

