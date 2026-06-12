賴清德提名籃營副市長當監委 郭正亮揭動機：讓蘇巧慧多1趴選票

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監委被提名人出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，引發藍營內部討論。對此，前立委郭正亮認為，提謝政達是對侯友宜示好，希望有一些化學變化，看蘇巧慧可不可以多摸到1趴的選票！

監委被提名人出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，國民黨昨表示，之前就已經知道謝政達和廖婉汝會名列監委提名名單，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。

國民黨發言人江怡臻說，國民黨中央之前已知情，未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。國民黨也強調，此次提名並未透過政黨協商，廖婉汝與謝政達並非國民黨推薦人選。

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謝政達曾任新北市勞工局長、新北市副市長，在侯友宜參選2024總統大選期間請辭投入輔選，大選後他接任新北市工商發展投資策進會總幹事。熟知新北市的藍營人士分析，謝政達在新北勞工界有一定的影響力，綠除了青睞他的能力外，某方面恐怕也是要用謝牽制李四川選情。

前立委郭正亮12日在《新聞大白話》認為，監察委員的提名，很多人都期待可以妥協，因為監察院是廣義的國會，結果賴清德自己提兩位國民黨籍的人士。提名謝政達是對侯友宜示好，希望有一些化學變化，看蘇巧慧可不可以多摸到1趴的選票！郭正亮直言，國民黨看了當然會非常火大，幾乎可以篤定都不會過！

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