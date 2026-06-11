賴清德提名29位監委！柯文哲、黃國昌昔日支持者陳永興任院長 侯友宜愛將謝政達入列

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副總統蕭美琴召開記者會，介紹29名下屆監委被提名人。（圖片來源／總統府提供）

蕭美琴副總統本（11）日上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，說明總統此次提名29名人選及背後考量。其中，監委暨院長被提名人為民眾黨創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌的昔日支持者陳永興，監委被提名人謝政達為現任新北市長侯友宜心腹愛將。

29位監委被提名人一次看

監察院設29名監察委員，包含院長、副院長各1人，由總統提名，經立法院同意任命，任期6年，本屆監委任期自2020年8月1日至2026年7月31日，即將於下個月底屆滿，總統賴清德遂請副總統蕭美琴協助提名事宜，下表為29位監委被提名人簡歷：

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蕭美琴盛讚「陣容堅強」：具凝聚社會的堅韌力量

蕭美琴表示，監察委員應具備優秀專業素養，才能糾彈違失個案，糾正行政措施。她並表示，本次被提名人專業領域涵括外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛及資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。

蕭美琴強調，以上29位被提名人陣容堅強，成員兼具公務體系及社會實踐歷練；其中7位是現任監委連任，有利經驗傳承。她並期許，面對地緣政治挑戰，未來的監察院，不僅要專業調查、理性監督，更要具備凝聚社會信任的堅韌力量。

蕭美琴說，這份凝聚社會信任的堅韌力量，來自與這片土地與人群的深刻連結，以及協助政府良善治理的核心使命，「當民眾對國家制度有信心，台灣就能團結同心，穩步向前行。」

陳永興昔與柯文哲、黃國昌交好

提名人選之中，最受關注的是監察院長人選陳永興，他過去與民眾黨創黨主席柯文哲交好，並給予大力贊助。他指出，柯文哲當年以醫師身分投入台北市長選舉時，被許多醫界人士視為一股清流，因此不少朋友都曾協助募款、給予支持。

此外，陳永興過去也與民眾黨現任主席黃國昌交好，同樣給予大力支持。他回憶，太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽花世代接手自己創辦的《民報》，而他不僅樂觀其成，更鼓勵黃國昌投入公共事務，甚至在時代力量成立初期，也曾出席募款餐會替黃國昌站台義賣。

「謝天謝地謝政達」是侯友宜心腹大將

另一引發關注的是監委人選謝政達，他是侯友宜心腹大將，政壇人稱「謝天謝地謝政達」，並曾擔任2024年總統大選侯友宜競選辦公室副執行長，當時對手就是現任總統賴清德。

對於謝政達獲得賴清德提名為監委人選，侯友宜幕僚透露，是府方看中謝政達的優秀資歷，侯友宜雖然知情但並未由其推薦，並且尊重謝政達的生涯規劃。

民進黨立法院黨團：向在野黨釋出善意

對於總統府提名監委人選納入謝政達等在野黨從政者，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄本日盛讚，「這當然是釋出善意」，並認為這次提名兼顧到不同黨派，期待後續人事同意權的行使，立法院能考量被提名人的個人社會聲望、能力，「優秀人選大家共同支持」。

(原始連結)





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