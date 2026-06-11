賴清德提名29位監委！柯文哲、黃國昌昔日支持者陳永興任院長 侯友宜愛將謝政達入列
副總統蕭美琴召開記者會，介紹29名下屆監委被提名人。（圖片來源／總統府提供）
蕭美琴副總統本（11）日上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，說明總統此次提名29名人選及背後考量。其中，監委暨院長被提名人為民眾黨創黨主席柯文哲及現任主席黃國昌的昔日支持者陳永興，監委被提名人謝政達為現任新北市長侯友宜心腹愛將。
29位監委被提名人一次看
監察院設29名監察委員，包含院長、副院長各1人，由總統提名，經立法院同意任命，任期6年，本屆監委任期自2020年8月1日至2026年7月31日，即將於下個月底屆滿，總統賴清德遂請副總統蕭美琴協助提名事宜，下表為29位監委被提名人簡歷：
蕭美琴盛讚「陣容堅強」：具凝聚社會的堅韌力量
蕭美琴表示，監察委員應具備優秀專業素養，才能糾彈違失個案，糾正行政措施。她並表示，本次被提名人專業領域涵括外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛及資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。
蕭美琴強調，以上29位被提名人陣容堅強，成員兼具公務體系及社會實踐歷練；其中7位是現任監委連任，有利經驗傳承。她並期許，面對地緣政治挑戰，未來的監察院，不僅要專業調查、理性監督，更要具備凝聚社會信任的堅韌力量。
蕭美琴說，這份凝聚社會信任的堅韌力量，來自與這片土地與人群的深刻連結，以及協助政府良善治理的核心使命，「當民眾對國家制度有信心，台灣就能團結同心，穩步向前行。」
陳永興昔與柯文哲、黃國昌交好
提名人選之中，最受關注的是監察院長人選陳永興，他過去與民眾黨創黨主席柯文哲交好，並給予大力贊助。他指出，柯文哲當年以醫師身分投入台北市長選舉時，被許多醫界人士視為一股清流，因此不少朋友都曾協助募款、給予支持。
此外，陳永興過去也與民眾黨現任主席黃國昌交好，同樣給予大力支持。他回憶，太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽花世代接手自己創辦的《民報》，而他不僅樂觀其成，更鼓勵黃國昌投入公共事務，甚至在時代力量成立初期，也曾出席募款餐會替黃國昌站台義賣。
「謝天謝地謝政達」是侯友宜心腹大將
另一引發關注的是監委人選謝政達，他是侯友宜心腹大將，政壇人稱「謝天謝地謝政達」，並曾擔任2024年總統大選侯友宜競選辦公室副執行長，當時對手就是現任總統賴清德。
對於謝政達獲得賴清德提名為監委人選，侯友宜幕僚透露，是府方看中謝政達的優秀資歷，侯友宜雖然知情但並未由其推薦，並且尊重謝政達的生涯規劃。
民進黨立法院黨團：向在野黨釋出善意
對於總統府提名監委人選納入謝政達等在野黨從政者，立法院民進黨團幹事長莊瑞雄本日盛讚，「這當然是釋出善意」，並認為這次提名兼顧到不同黨派，期待後續人事同意權的行使，立法院能考量被提名人的個人社會聲望、能力，「優秀人選大家共同支持」。
更多信傳媒報導
被陳其邁笑做不好還去輔選 蔣萬安用李光耀城市獎回擊
OpenAI申請IPO掛牌 估值可望近1兆美元 考驗即將開始
民眾黨推「柯文哲條款」 檢察官協會斥「護航犯罪」 人本教育憂「幫助兒少性侵犯脫責」
其他人也在看
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...
陳永興獲提名監察院長！昔決裂黃國昌內幕曝
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員被提名人名單，其中監察院長為資深醫師、《民報》創辦人陳永興，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力...
尾盤湧逾5千張單！台積電收2250元平盤價 專家：逢低承接意願高
台積電（2330）今（11）日除息，首日參考價2249元，受惠5月營收表現亮眼，寫下史上最強，盤中最高觸及2255元，一度填息8成。
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
亞股過熱了嗎？「韓股比台股便宜」霸菱李偉博示警SpaceX「世紀大抽血」
亞股過熱了嗎？霸菱亞太區策略投資總監李偉博（Robert Li）今（11）日來台受訪表示，他認為「台股估值高於韓國，現在是不太便宜了」，他同時也示警，全球首富馬斯克旗下航太公司SpaceX與OpenAI、Anthropic等三大科技公司將在美股上市掛牌，「將會超過美股2025年所有IPO的總和」會從市場抽取相當流動性，還有中東地緣政治懸而未決，造成市場上上下下，他提到霸菱已減碼股市，伺上市一段時間後再尋找投資機會。
昔日人氣童星淪街友「對比照」曝光！母曝現狀艱難
娛樂中心／林善柔報導在尼克兒童頻道影集《奈德的中學校園生存手冊》中飾演馬丁（Martin Qwerly）的前童星蔡斯（Tylor Chase），近日因流落加州街頭的影片在TikTok瘋傳，再度引發關注。昔日以語速飛快、性格亢奮的逗趣形象走紅的他，近年幾乎消失幕前，直到2025年12月被拍到衣著凌亂、神情憔悴地現身街頭，讓不少昔日觀眾震驚不已。
台股修正風暴1／3大警訊全中！雷浩斯砍60％持股 示警台股恐下探35000點
台股昨（10）日在美股拖累下拉回，終場大跌1,478.9點、跌幅3.31%，市場獲利了結賣壓湧現。不少投資人擔心，這波由AI帶動的多頭行情是否已經步入修正？對此，2023年因重押AI股資產翻倍、身價破億的價值投資達人雷浩斯認為，這次下跌是漲多後的修正，並非多頭趨勢反轉；不過，他也透露昨日已經調節約60％持股部位，等待盤勢穩定後再接回。
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
幼兒園畢典要求唱「慶中共建黨百週年」紅歌！一票家長炸鍋
生活中心／楊佩怡報導隨著六月鳳凰花開，各級校園迎來了充滿祝福與惜別氣氛的畢業季。各校近日陸續敲響驪歌，為莘莘學子舉辦溫馨的畢業典禮，共同見證他們邁向人生新階段的珍貴時刻。然而就有家長在Threads上投訴，幼兒園小孩回家後練唱畢業歌《把未來點亮》，然而一查才發現該歌曲竟是中國歌，甚至是為了慶祝中共建黨一百週年而創作的，讓家長氣炸直批：「幼稚園唱這種歌真的好嗎？洗腦的意思吧」。
30歲網紅驚罹乳癌「自曝太會內耗」 醫：6成患者都這樣
30歲的台灣美妝YouTuber Cara Wu，擁有逾20萬訂閱，9日她在IG公開震撼消息，透露自己於5月確診乳腺癌，年僅30歲的她生活習慣向來規律健康，家族亦無癌症病史，她認為長期情緒壓力是目前唯一能想到的可能原因，因為自己「太會內耗」。研究也指出，超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦，其他易受情緒影響的癌症，還包括胃癌、肝癌、前列腺癌、胰臟癌等。
重磅！北京突擊約談天貓、拼多多5大電商 「百億補貼」涉造假
大陸電商黃金促銷檔期「6·18」購物節，驚傳集體大翻車！北京市市場監督管理局今（11日）無預警約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書等5大電商平台，以「百億補貼」為名宣傳，細節卻未公開，要求改善。
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
少子化下人文學科逆勢突圍 佛光大學申請入學7成學系全滿招
115學年升大學申請入學於今（11）日公告統一分發結果，佛光大學今年表現亮眼，12學系共8學系滿招，包括建築環境設計學士學位學程、資訊應用學系、語文學系、歷史學系、社會工作學系、心理學系、公共行政與國際事務學系，以及應用經濟學系。
美伊談判進展緩慢！中方砲轟：美以襲擊無助解決伊朗核問題
國際原子能機構理事會10日在奧地利維也納開會，審議伊朗核問題，大陸常駐代表李松抨擊，美國與以色列先是襲擊伊朗接受保障監督的核設施，今年又對伊朗實施打擊，才是導致伊方與國際合作終止，無法回歸正軌的根本原因。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
早班機趕不動？達人曝仁川機場「這3區」免錢睡
生活中心／林善柔報導不少旅客到韓國自由行時，為了搶便宜機票，常會訂到清晨7、8點起飛的早班機。雖然省下票價，代價卻往往是凌晨3、4點就得拖著行李離開首爾市區，不但交通選擇有限，還得在半夢半醒之間趕車、趕地鐵，對許多人來說根本像在挑戰體力極限。也因此，每到旅遊旺季，總會有大量網友討論「到底該直接熬夜、住機場附近，還是乾脆硬撐？」而近期就有旅遊達人分享，其實仁川機場內藏著不少人不知道的免費休息區，讓部分旅客能有不同選擇。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
台大申請首爆AI作弊！醫牙科考生偷戴智慧眼鏡應試 慘遭當場扣考0分
115學年度大學申請入學今（11）日公告分發結果，台灣大學今年共查獲3起違規案件，其中首度發現一名報考醫牙學系的考生，在生物科筆試時涉嫌使用AI眼鏡作弊遭當場查獲，該科直接以零分計算；另有2名考生在申請電機系時，將奧林匹亞競賽國內初選成績填寫為國際賽成績，經查證後書面審查成績同樣被評定為零分。
台股中長線沒問題！ 達人曝「這幾檔」：硬扛即可
在通膨憂慮與大盤修正乖離的雙重壓力下，台股近期走勢震盪並跌破波段低點。投資達人直雲強調，雖然中短期面臨劇烈震盪且修正時間可能拉長，但台股中長多格局不變，面對「這幾檔」強勢標的，投資人只要維持可承受的部位，抱緊「硬扛即可」！
黃山料遭網紅酸「書史上最難看」、「內容公設比超高」 本人發聲：不計較，是一種停損
34歲台灣作家黃山料的著作常蟬聯誠品書店年度暢銷冠軍，但近日被閱讀系YouTuber「多米多羅」拍片公審文筆爛、利用大量留白與無意義的標點符號來填充篇幅等，更直言「黃山料的書根本史上最難看」，引發討論。對此，黃山料昨（10）日晚間發文表示，若回應，只是讓自己陷入惡人造的局，安靜的離開，保持界線，好好過日子，才是對惡意最好的處置。多米多羅5日發布新片「黃山......