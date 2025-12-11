賴清德提投入1.25兆建立「台灣之盾」 陸委會民調：54%民眾支持

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

陸委會今（11）日公布民調結果顯示，近8成3民眾不贊成中共「一國兩制」主張（82.6%）；7成3以上民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動（73.1%）；近7成7民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由，通緝我部分國人（76.8%）。

陸委會進一步表示，5成4民眾支持賴清德總統提出未來8年將投入1.25兆經費，建立「台灣之盾」等整體防衛系統（54.0%），另有近7成6贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（75.8%），反映台灣主流民意支持政府兩岸政策立場。在長期調查題目方面，調查顯示，8成5左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（85.1%）、台灣的未來由台灣2,300萬人決定（84.4%），呈現長期穩定趨勢；另民眾認為中共近期對我不友善升高（對政府69.6%、人民52.9%）。

廣告 廣告

陸委會強調，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，且不願正視中華民國存在的客觀事實，以僵化的政治思維處理兩岸事務。當前兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，本會長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。政府將持續積極落實「守護民主台灣國家安全行動方案」，加強建構民主防禦機制、國防戰力，捍衛國家主權與安全。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在114年12月4日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,098份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

更多三立新聞網報導

快訊／北市府正式證實！12月27、28日出訪上海並參加雙城論壇

雙城論壇月底登場！蔣萬安批綠邊反交流邊要他談小紅書：雙標

中共捐錢給宮廟想滲透台灣！沈伯洋曝「廟方擲筊完」拒絕：神明不同意

雙城論壇將登場「蔣萬安27日赴上海」 陸委會：申請案審查完畢

