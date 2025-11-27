賴清德提破天荒1.25兆軍事預算 粉專：可否先來架F-16V

賴清德26日召開國安高層會議，表示將分8年時間，共追加400億美元（約新台幣1.2兆元）《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算，並提出三大目標，除了將軍購預算在2030年前提升至GDP 5%外，還要在2027年前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻大陸威脅，引發外界議論。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，可不可以先來1架F-16C/D Block70型戰機，並強調，這花的是大家的錢，不是賴清德的錢。

賴清德宣布高達1.2兆元國防特別預算。(圖/總統府)

在「守護民主台灣國安行動方案」高層會議上，國防部長顧立雄指出，防衛韌性及不對稱戰力的特別預算具備三大特色，包括建構防衛體系、打造台灣之盾，引進高科技與AI加速擊殺鏈，厚植國防產業打造非紅供應鏈。

顧立雄進一步表示，規劃達成七大目標，分別為第一重層攔截火網，第二強化國軍指管與決策輔助，第三建立多層次削弱的能力，第四強化遠程精準打擊能力，第五強化作戰韌性，第六提升軍備量能，第七國防要能帶動經濟效應。

顧立雄報告。(圖/總統府)

粉專「政客爽」26日貼文表示，我說那個戰機，可不可以先來1架，我們再好好談1.2兆國防預算？

粉專「政客爽」強調，支持合理的軍購，但整個過程都該被嚴格監督，這花的是大家的錢，不是賴清德的錢。

網友紛紛留言，「盤還不夠 是特別盤」、「花全民的錢當盤子，想監督門兒都沒有」、「像這種火山孝子這輩子沒見過」、「干，又當盤子，發個1萬雞雞歪歪的，給美國的錢爽快的要屎」、「戰機沒來，台積卻是去了」、「一直花錢一直買 然後台灣大缺兵 請問這麼多武器 賴桑兒子要回來操作嗎」、「1.2兆？好多好可怕喔～～請問又是拿納稅人的血汗錢嗎？我沒同意喔，不是你講的就算喔」。

也有網友表示，「連ㄐ翅膀都沒看到」、「就說了是隱型戰機啊」、「先完成500億海鯤標本再說吧」。

