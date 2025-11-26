賴清德提議立院定調「一國兩制是紅線」 藍委：是假議題

國民黨立委黃健豪認為，反對一國兩制是台灣民眾共識，這是一個假議題，限制交流可能才是賴清德目的，如真的要建立制度規範，也應符合兩岸人民關係條例。（黃健豪提供／張睿廷台北傳真）

賴清德總統發表演說，要求立法院建立決議，共同確立一國兩制台灣方案是台灣不可碰觸紅線，並以此為基礎建立國內政黨與民間團體與中國進行交流對話的規範。國民黨立委黃健豪認為，反對一國兩制是台灣民眾共識，這是一個假議題，限制交流可能才是賴清德目的，如真的要建立制度規範，也應符合兩岸人民關係條例。

賴清德指出，歷來民調顯示，國人是壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，現在應該透過政府政策宣示、立法院決議、政黨及民間團體之集體作為，共同確立「一國兩制台灣方案」為台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上，對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話，建立制度性規範，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。

廣告 廣告

黃健豪指出，台灣本來就沒有人同意一國兩制，實無特別做出決議的必要性，如果真的要做，當然沒有問題，要對這個議題做出反對的表態也沒關係，但問題是兩岸關係根本就不是台灣內部可以單方面決定的，美國的態度更為重要。

黃健豪認為，兩岸分治以後，台灣70多年來有人主張台獨、有人主張統一、對話，不過都沒有人真正解決過中共威脅，賴清德今天這段談話與未來可能的作為，依然沒有解決核心問題。

黃健豪提到，對國內政黨、法人團體、民間社團與大陸交流恐怕才是賴清德的主要目的，從大局來看，這比較像是對內的政治性動作；台灣是政權獨大的國家，如果真的要建立制度，應該要在符合兩岸人民關係條例之下，而且須嚴格限制行政部門。

【看原文連結】