賴清德提「中共2027武統台灣」可能發生？李忠憲分析：風險極高的威脅下、最理性的行動是做好準備！

總統賴清德昨日提出1.25兆元國防特別預算，並指出中共2027武統台灣時機點。成大教授李忠憲今（27）日直言，「若2027真的攻台，而你不準備」，失去的是「國家、自由、生活方式、生存」；把賴清德提醒的「2027 風險」視為預測其實意義不大，真正有價值的是，在不確定、但風險極高的威脅下，最理性的行動是「做好準備」。

「帕斯卡賭注與2027：面對不確定性時，理性該如何選擇？」李忠憲今日在臉書發文表示，昨天賴清德的2027出來，很多人就這個數字，和中國可能對台灣動武的情況有很多的討論。看了這些討論，他突然想到帕斯卡有關於信上帝的賭注。

李忠憲指出，帕斯卡說「假如上帝存在而你不信，你損失巨大；假如上帝不存在而你信了，你頂多是白忙一場。」帕斯卡的想法不是宗教狂熱，而是一種冷冰冰的機率計算。他不是在回答「上帝真的存在嗎？」而是在回答：「在資訊不足、風險巨大的情況下，人應該怎麼做最理性？」

李忠憲再說，如果把中國攻台的風險視為「上帝是否存在」的那個變數，「若2027真的攻台，而你不準備」，失去的不是天堂，而是「國家、自由、生活方式、生存」，風險是不可承受之重，這就是帕斯卡所謂的「高風險區間」。

李忠憲並說「若2027並不會攻台，但你準備了」，頂多是多花預算、多做規劃、多辛苦一些，但依然保有安全、主體性、國際支持。成本有限，且都可轉化為防衛能力、國家實力，也可以得到世界自由民主陣營了解台灣捍衛自己決心的努力。

李忠憲又說「若你壓根不準備，但2027也沒發生」，只是「賭對了」，但這種賭法沒有任何可複製性，也無法成爲公共政策的基礎。

「若台灣準備了，而且2027也發生了」，李忠憲表示，那就是這個國家和人民如何降低自己的損失，得到最大的保全機會，有更大的機會可以在這場戰爭中存活下來。

李忠憲指出，把賴清德提醒的「2027 風險」視為預測其實意義不大，真正有價值的是，在不確定、但風險極高的威脅下，最理性的行動是「做好準備」。這就是帕斯卡的邏輯：與其去爭論風險的「真偽」，不如問：「如果它發生，我承擔得起嗎？」台灣的處境正是如此，2027 會不會發生？沒有人能百分之百肯定，包括中國本身。

李忠憲說，但理性的人不會把生存交給「運氣」。他相信帕斯卡會說：「既然風險巨大，就應當行動，而非爭論。」

李忠憲並說，根據美國和友邦情報的判斷，對於2027風險的評估，用1.25 兆來保護台灣，絕對是必要的。真正成熟的個人或國家不是去算命，而是去準備。如果它真的發生，我們承擔得起嗎？這不是恐懼——這是理性，也是責任。而帕斯卡最終要說的其實是一句簡單的話：「越是珍惜生命的人，越不會把希望交給運氣」。

李忠憲最後說，如果你壓根不準備，台灣怎麼看就是個很好捏的肉腳，家裡又有台積電這個天下第一號超級大肥羊，「你告訴我老共為什麼不打？老共打了，台灣能怎麼辦？只能跪地投降吧，而台灣人自己投降了，到時全世界又到底要怎麼救？」

