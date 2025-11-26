賴清德提一事讓她感動掉淚 陳品安曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏

記者劉秀敏／台北報導

民進黨正式提名陳品安參選2026苗栗縣長（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨今（26）日舉辦2026新北、苗栗縣市長提名記者會，正式提名立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安出戰苗栗縣長。身兼黨主席的總統賴清德在介紹陳品安時，一旁的陳品安忍不住感動落淚。而被問到面對競選連任的苗栗縣長鍾東錦要如何取勝時，陳品安表示，雖然苗栗長期藍大於綠，但很多公教人員都相當支持她，且自己長期服務不分黨派、年齡，也會與民主價值一致的夥伴合作，相信有突圍的可能，「而且我每天晚上都覺得自己會贏」。

賴清德介紹苗栗縣長被提名人陳品安時提到，陳品安並非從小就想要從事政治工作，而是在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人站出來守護鄉土，她也投入「苑里反瘋車」運動來支持苗栗鄉親，最後乾脆留在苗栗，連結婚辦喜宴的地點都選在苗栗，「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定要在哪裡奮鬥」。坐在一旁的陳品安，聽見賴清德這番介紹詞時默默落淚，身旁的民進黨秘書長徐國勇還貼心遞上衛生紙。

「真的非常感動」，陳品安致詞時表示，她結婚時辦了三次婚宴，除了夫妻倆的故鄉台北、高雄之外，也在她的第二故鄉苗栗舉辦第三次婚宴，「我不知道總統連我在從政之前的很小事情，都這麼的清楚。」

陳品安說，一直以來她都是非常想要跟隨所有的民主前輩一起同行，今天能夠接受民進黨徵召參選苗栗縣長，她真的非常感動也非常感恩。感動的是，謝謝民進黨可以給予她這樣的年輕人在基層服務的機會，讓她說出對苗栗的願景以及未來的想像；感恩的是，謝謝苗栗縣鄉親用每一次的選票澆灌她，讓她成長茁壯，可以站在這邊，宣示要為苗栗縣付出的決心。

陳品安直言，很多人都說「苗栗縣長候選人」是很重的擔子，苗栗也是西部地區從來沒有政黨輪替過的縣市，很多人都問她怎麼可以這麼勇敢、這麼有勇氣接受民進黨徵召參選，畢竟苗栗藍大於綠的結構是非常難突破的。但是，她想要跟大家說，對於她這樣3、40歲的年輕人來說，最難的決定就是生小孩，「如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩。」而她是兩個苗栗孩子的媽媽，加上她的先生以及3隻貓，都是她從政最堅實的夥伴。

「我沒有辦法選擇我在哪裡出生，但是我可以選擇我要在哪裡落地生根，苗栗就是我的選擇！」陳品安表示，她是個高雄人，在台北唸書，後來跑到苗栗參加「反瘋車」運動，這也是她人生最大的轉折。2018年，她首次參選縣議員，非常感謝鄉親沒有因為她不是苗栗人就排斥她、拒絕她，而是張開雙手擁抱她，把她留下來一起生活，讓她為鄉親服務，「我是新苗栗人，我願意在這個地方付出，我也真的一直在跟苗栗一起前進。」

陳品安指出，在服務的過程中，她認識非常非常多在苗栗生活、打拚的人，他們可能是天還沒有亮，就下田去工作的農夫；他們可能是把別人的長輩當成自己的阿公阿嬤照顧的照服員；他們可能是晚上八點還在辦公室批公文的公務員；也有可能是每天騎著機車穿梭在大街小巷，卻還是熱心地告訴她，哪條路有壞、哪個路牌歪了、哪裡很危險應該要通報的外送員。這些人，就是她參選苗栗縣長的動力跟信心。

陳品安表示，相信這些熱愛苗栗的人無所不在，也相信這個力量無比巨大，而她這次選舉的最大任務，就是把這些人找出來、團結他們，和他們一起擘劃苗栗的未來。相信他們是不分黨派，不分年齡，也不會去分你或我是不是苗栗人，只要願意在苗栗這塊土地一起努力，就可以一起共創苗栗的未來。

陳品安強調，身為一個政治工作者，為這塊土地付出，為苗栗的鄉親打拚，這是她的使命；身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是身為父母的責任；身為黨公職，她也會全力輔選，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起要讓苗栗開出民主的花朵，「愛咱的子孫，保護咱的土地，這是我從政的理念跟理想。我一定會贏，而且我有信心，我一定會贏！」

針對媒體關注，國民黨在苗栗執政70年，面對尋求連任的縣長鍾東錦，自身有何優勢？要如何突破現有政治結構？陳品安則說，雖然苗栗一直以來是藍大於綠，但其實她在很多公教人員心中是有非常高的支持度，而她長期的法律服務也不分黨派、不分年齡，只要有需要都會去服務。

陳品安直言，鍾東錦要尋求連任，也有行政資源，而她希望透過不一樣的競選方式，找到所有在苗栗認真生活的人，這就不會是一般政治組織或農漁會組織，可能會是不一樣的工會系統或百工百業，透過拜訪、聯繫，相信能一步一步突破。

陳品安表示，雖然她是閩南人，但她也是客家媳婦，會用不一樣的婦女優勢、媽媽優勢、以及在年輕族群中的優勢，突破傳統結構。事實上，苗栗的傳統結構其實也不是這般堅硬，過去的派系也因為鍾東錦執政而有不一樣的變化，只要是民主價值一致的，自己都會合作。她也預期，可以在通苑與曾玟學合作、在竹南與時代力量議員葉宗倫合作，只要大家願意一起合作，她相信有突圍的可能，「而且我每天晚上都覺得自己會贏」。

