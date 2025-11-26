賴清德提一事讓她感動掉淚 陳品安曝選戰策略：每天晚上都覺得自己會贏
記者劉秀敏／台北報導
民進黨今（26）日舉辦2026新北、苗栗縣市長提名記者會，正式提名立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安出戰苗栗縣長。身兼黨主席的總統賴清德在介紹陳品安時，一旁的陳品安忍不住感動落淚。而被問到面對競選連任的苗栗縣長鍾東錦要如何取勝時，陳品安表示，雖然苗栗長期藍大於綠，但很多公教人員都相當支持她，且自己長期服務不分黨派、年齡，也會與民主價值一致的夥伴合作，相信有突圍的可能，「而且我每天晚上都覺得自己會贏」。
賴清德介紹苗栗縣長被提名人陳品安時提到，陳品安並非從小就想要從事政治工作，而是在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人站出來守護鄉土，她也投入「苑里反瘋車」運動來支持苗栗鄉親，最後乾脆留在苗栗，連結婚辦喜宴的地點都選在苗栗，「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定要在哪裡奮鬥」。坐在一旁的陳品安，聽見賴清德這番介紹詞時默默落淚，身旁的民進黨秘書長徐國勇還貼心遞上衛生紙。
「真的非常感動」，陳品安致詞時表示，她結婚時辦了三次婚宴，除了夫妻倆的故鄉台北、高雄之外，也在她的第二故鄉苗栗舉辦第三次婚宴，「我不知道總統連我在從政之前的很小事情，都這麼的清楚。」
陳品安說，一直以來她都是非常想要跟隨所有的民主前輩一起同行，今天能夠接受民進黨徵召參選苗栗縣長，她真的非常感動也非常感恩。感動的是，謝謝民進黨可以給予她這樣的年輕人在基層服務的機會，讓她說出對苗栗的願景以及未來的想像；感恩的是，謝謝苗栗縣鄉親用每一次的選票澆灌她，讓她成長茁壯，可以站在這邊，宣示要為苗栗縣付出的決心。
陳品安直言，很多人都說「苗栗縣長候選人」是很重的擔子，苗栗也是西部地區從來沒有政黨輪替過的縣市，很多人都問她怎麼可以這麼勇敢、這麼有勇氣接受民進黨徵召參選，畢竟苗栗藍大於綠的結構是非常難突破的。但是，她想要跟大家說，對於她這樣3、40歲的年輕人來說，最難的決定就是生小孩，「如果有比這件事情更難的決定，就是生第二個小孩。」而她是兩個苗栗孩子的媽媽，加上她的先生以及3隻貓，都是她從政最堅實的夥伴。
「我沒有辦法選擇我在哪裡出生，但是我可以選擇我要在哪裡落地生根，苗栗就是我的選擇！」陳品安表示，她是個高雄人，在台北唸書，後來跑到苗栗參加「反瘋車」運動，這也是她人生最大的轉折。2018年，她首次參選縣議員，非常感謝鄉親沒有因為她不是苗栗人就排斥她、拒絕她，而是張開雙手擁抱她，把她留下來一起生活，讓她為鄉親服務，「我是新苗栗人，我願意在這個地方付出，我也真的一直在跟苗栗一起前進。」
陳品安指出，在服務的過程中，她認識非常非常多在苗栗生活、打拚的人，他們可能是天還沒有亮，就下田去工作的農夫；他們可能是把別人的長輩當成自己的阿公阿嬤照顧的照服員；他們可能是晚上八點還在辦公室批公文的公務員；也有可能是每天騎著機車穿梭在大街小巷，卻還是熱心地告訴她，哪條路有壞、哪個路牌歪了、哪裡很危險應該要通報的外送員。這些人，就是她參選苗栗縣長的動力跟信心。
陳品安表示，相信這些熱愛苗栗的人無所不在，也相信這個力量無比巨大，而她這次選舉的最大任務，就是把這些人找出來、團結他們，和他們一起擘劃苗栗的未來。相信他們是不分黨派，不分年齡，也不會去分你或我是不是苗栗人，只要願意在苗栗這塊土地一起努力，就可以一起共創苗栗的未來。
陳品安強調，身為一個政治工作者，為這塊土地付出，為苗栗的鄉親打拚，這是她的使命；身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是身為父母的責任；身為黨公職，她也會全力輔選，並結合更多有相同民主理念的夥伴們，一起要讓苗栗開出民主的花朵，「愛咱的子孫，保護咱的土地，這是我從政的理念跟理想。我一定會贏，而且我有信心，我一定會贏！」
針對媒體關注，國民黨在苗栗執政70年，面對尋求連任的縣長鍾東錦，自身有何優勢？要如何突破現有政治結構？陳品安則說，雖然苗栗一直以來是藍大於綠，但其實她在很多公教人員心中是有非常高的支持度，而她長期的法律服務也不分黨派、不分年齡，只要有需要都會去服務。
陳品安直言，鍾東錦要尋求連任，也有行政資源，而她希望透過不一樣的競選方式，找到所有在苗栗認真生活的人，這就不會是一般政治組織或農漁會組織，可能會是不一樣的工會系統或百工百業，透過拜訪、聯繫，相信能一步一步突破。
陳品安表示，雖然她是閩南人，但她也是客家媳婦，會用不一樣的婦女優勢、媽媽優勢、以及在年輕族群中的優勢，突破傳統結構。事實上，苗栗的傳統結構其實也不是這般堅硬，過去的派系也因為鍾東錦執政而有不一樣的變化，只要是民主價值一致的，自己都會合作。她也預期，可以在通苑與曾玟學合作、在竹南與時代力量議員葉宗倫合作，只要大家願意一起合作，她相信有突圍的可能，「而且我每天晚上都覺得自己會贏」。
更多三立新聞網報導
出戰新北市長 蘇巧慧喊「準備好了」：會盡120分努力創造「新的新北」
民進黨正式提名蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德曝「五大相同特點」
確定了！民進黨選對會拍板徵召陳品安戰苗栗 2026挑戰鍾東錦
迎戰2026！民進黨今可望拍板劉建國再戰雲林 彰化「四搶一」將辦類初選
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 6 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 6 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 6 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 9 小時前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 22 小時前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前