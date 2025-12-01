賴清德提「台灣之盾」防衛計劃 陳永康：美商認只是構想須共同努力

總統賴清德在上月26日宣布，未來8年將編列400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算，與美國合作打造「台灣之盾」防衛計劃。對此，前海軍司令、國民黨立委陳永康表示，「主導IBCS（整合式指管計畫）的美商諾格曾來立法院拜會，我們討論過這些東西」，但這涉及軍種武器整合和中科院自造武器技術規範專利權等問題，美商也向他坦承這只是構想，還要共同努力。

國民黨立委陳永康。（資料照／中天新聞）

立法院外交及國防委員會今（1）日邀請國防部長顧立雄進行「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」報告，並備質詢。

陳永康在質詢時提到，他主張軍方整體作戰共同圖像，必須含括C5ISRT（指管、通信、電腦、網路、情報、監視、偵察、與定位），其中的T（定位）非常重要，陸軍的海馬斯與海軍的岸置魚叉，射程相近，面對來襲目標誰來授權哪一個彈種攔截？衡山指揮所內仍有要有完整授權，逐步授權後到某階段分配下去。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

陳永康還說，這是涉及到跨軍種武器整合，兩個介面不同，若美商要介入提供建構台灣之盾，「中科院許多技術規範都是要掏出去的」，這還涉及我國的專利權。在軍購特別預算分配規劃中，也未含括反潛等水下戰力，台灣之盾不能只對付水面以上的目標。

另外，陳永康也證實，主導IBCS（整合式指管計畫）的美商諾格曾來立法院拜會，討論過程中也強調，提供共同圖像的重要性，不過都是介面問題。陳永康還說，諾格表示他們可以整合，但目前只是構想，倘若跨軍種武器用別的感應器，甚至到一個地區單位，能否下令接戰？國軍勢必得訂定準則教範。

顧立雄則回應，防空的台灣之盾著重在指管的部分，要讓整個指管決策或應感器到攔截器的階段，須導入AI輔助，具有整合性。整合性愈高，火力協調分配愈精確，實施有效攔截，提高成功率，這是防空部分。

陳永康質詢顧立雄。（圖／中天新聞）

至於陳永康委員所提C5ISRT共同作戰圖像部分，其中也含括情報與後勤圖像形成，包括空中、地面與水下防衛作戰能力的提升，還需要更大的努力。

