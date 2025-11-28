賴清德提「韓國YTR金針菇」歡迎新住民 籲在野三思：討論修國籍法都是多餘

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，讓中籍人士在台參政時，無需放棄原國籍，引發「雙重效忠」疑慮。對此，總統賴清德今（28）日表示，目前修法討論都是多餘的，沒必要特別修法免除中國新住民對中華民國的單一忠誠責任，此舉只會增加社會對他們的疑慮，請推動修法的立委三思。此外，他也以來自韓國的YouTuber金針菇、陸配邱巧珠、烏克蘭體操選手瑞莎為例提出，相信國人很歡迎這些熱愛台灣的新住民。

賴清德說，國籍法一旦修法成功，只會增加社會對中國新住民的疑慮。（資料照）

面對近期有陸配村長因未在期限內放棄中華人民共和國國籍遭解職，傅崐萁、羅智強提出《國籍法》部分條文修正案，增訂增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。

賴清德今早赴台南孔廟餐香祈福。他受訪表示，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一族群、來自何方或什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。對於台灣數十萬新住民在家庭、社會上的貢獻，身為總統他都充滿感激，相信國人同胞的心情跟他一樣，很歡迎這些熱愛台灣的新住民。

賴清德舉例，在網路上非常知名的金針菇小姐，她來自韓國、歡台灣也宣傳台灣，最近她才拿到居留身分，也領到政府發放的一萬元，甚至額外自掏腰包到韓國做很多看版介紹台灣，希望她的韓國鄉親能到台灣綠遊，跟她一起愛台灣，用行動表達對台灣的支持。

賴清德也提出，非常知名的瑞莎小姐，是烏克蘭的國家代表隊體操選手，自從嫁為台灣媳婦後，就以她的力量、用她的專業，教台灣小孩體操，甚至尋找各種資源帶台灣小孩出國參加國際性比賽，相信瑞莎小姐對台灣的這份愛，大家也非常感動。

另外，賴清德分享，來自中國福建的邱巧珠女士，她20幾歲嫁到雲林時，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發工作，包括收蛋、運蛋到攤商、收錢，她全都一手包辦，從不會到全面負責，最近還用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好。更難得的是她還用賺到的經費幫助弱勢民眾，贏得地方民眾一致肯定。

賴清德強調，台灣是民主國家，也是法治社會，每一位新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果有做違法、傷害國家的事情，也必須要依法處置，希望目前在立法院討論《國籍法》的立委，不要愛之適足以害之，沒有必要去修訂國籍法，特別免除中國新住民對中華民國單一忠誠的責任。

賴清德說，國籍法一旦修法成功，只會增加社會對中國新住民的疑慮，對台灣社會和諧沒有進步，因此目前討論國籍法的行為，其實都是多餘的、沒有必要的，希望立法院目前熱衷於推動國籍法修法的立委都能三思，團結愛台灣、保護國家、推動國家社會進步，才是共同要去推動的。

