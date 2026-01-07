賴清德提「2027武統台灣」會違反新國安法？法務部認：屬言論自由

立法院內政委員會今（7）天審查行政院函請審議《國家安全法部分條文修正草案》案，國民黨立委吳宗憲質詢時提及，總統賴清德先前稱「2027完成武統台灣為目標」，引發恐慌後又悄悄更改文章，這是否為假訊息？有無危害台灣安定？法務部次長徐錫祥則回應，在個人意見的表達上，沒有客觀的具體行為，這絕對是憲法保障的言論自由，不能去規範。

賴清德先前稱大陸以2027年完成武統為目標，引發各界關注，不過隨後總統府先是稱媒體片面解讀，但賴清德臉書卻又悄悄修改文章，改為「2027完成武統的準備為目標」。對此，吳宗憲今質詢時提及，修正草案第四條之一的錯假訊息，賴改臉書到底算不算錯假訊息？若一開始說的是真的，後來為何要偷偷改臉書文章？若說的是假的，身為三軍統帥的賴清德帶頭散播假訊息，有無危害台灣安定？

吳宗憲進一步表示，賴清德的言論會造成外資不敢投資、國內軍心警張，這是否有違法？有沒有犯罪？若是在野黨委員說這番話，一定會被說是配合中共認知作戰，如今在新法架購之下，總統算不算未遂、過失？法務部敢不敢辦總統？賴如今雖有刑事豁免權，卸任之後敢不敢辦總統？

徐錫祥則表示，目前草案規範的對象是行政處罰，沒這問題，並強調在個人意見的表達上，沒有客觀的具體行為，這絕對是憲法保障的言論自由，不能去規範。

吳宗憲最後表示，什麼叫鼓吹？什麼叫足以危害？這些都是不確定的法律概念，以後是不是人民就任由執政者自行認定，這是他發現這個草案有非常嚴重的地方；另外，吳說草案對於任何法律定義都必須明確，這是法治國的基本原則，人民權益的最基本保障，若有不明確法律概念，會變成是執政者在修理人民的手段。

