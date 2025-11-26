賴清德提1.2兆國防特別預算案 徐巧芯：請問兩岸要面臨戰爭嗎？

台北市 / 林彥廷 綜合報導

《華盛頓郵報》今(26)日刊登總統賴清德投書，內文中提到，面對中國武力威脅，台灣將持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案。對此，國民黨立委徐巧芯表示，兩岸被民進黨搞得這麼糟，確實需要防禦自己，提升國防預算，但是佔了總預算一半，是戰爭中國家才會是這樣比例編列，請問兩岸要面臨戰爭嗎？

徐巧芯表示，立法院還未處理明年度常態性的國防預算高達9500億新台幣，要再加上400億美元，加起來是天價國防預算，以今年國防預算9500億，大概算起來占GDP的3.32%，這400億美金的特別預算平攤到每年預算中，每年的國防預算就會高達GDP4.5%左右接近5%。這代表總預算中，國防預算就占一半，很有可能會擠壓到一般預算，原本可以新增的社會福利、關於教育、民生、衛生等相關預算都沒有辦法得到財源支應。

徐巧芯指出，兩岸被民進黨搞得這麼糟，確實需要防禦自己，提升國防預算，這點她不反對，但是佔了總預算一半，是戰爭中國家才會是這樣比例編列，請問兩岸要面臨戰爭嗎？還是拿去繳保護費？對台灣而言，採購武器要嘛沒有來，比如F-16V戰機買66架卻沒交貨，還是說這些武器不符合台灣現在實際需求？

徐巧芯說，這點現在無法回答原因是，賴清德總統喊了這麼多經費，沒有特別預算細節到我們立委手上，現在無法逐項告訴大家是否有其必要性，但是光就預算規模以及增長速度，佔到總預算一半，對民生影響很大。

徐巧芯提到，賴政府除了跟國外說話，要不要跟國內說說，預算一半都是國防只剩下一半是民生，對得起台灣人民嗎？如果對國防預算大幅度提升，代表國家應該優先重視軍人，如果沒有足夠自願役軍人，發生戰爭了買了這麼多武器誰來操作？因此國民黨提出提高軍人福利、待遇，在提高國防預算時，整體比例應該符合，對軍人待遇、福利也要同比例提高。

徐巧芯表示，與其花大錢買軍武，不如優先照顧國軍弟兄，改革軍中體系，讓更多年輕人願意從軍，不只有光榮感也能得到應得的待遇，這才是政府現在應該做的事情，而行政院到目前為止，都不願意執行立法院三讀通過法律。

