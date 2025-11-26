賴清德提1.2兆國防特別預算 民眾黨回應了

▲賴清德總統提1.2兆國防特別預算，打造「台灣之盾」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 賴清德總統今（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。民眾黨立院黨團支持合理增加國防與和平實力，但也呼籲不該靠恐嚇人民，增添社會恐懼

民眾黨團發布新聞稿指出，賴清德宣示要打造「台灣之盾」建立綿密防空網，導入人工智慧以建立具有快速反應的戰場決策系統，值得肯定，此為因應高科技趨勢，國軍所應努力之方向與目標。唯有提升設備，整合、管理、運用，應有整體防禦作戰思維，才能打造一支能作戰的現代化部隊，具體提升國軍戰力與實力。

民眾黨團表示，支持國防預算合理提升、確實增加國防自主能力；然過去在多項軍事特別預算中，已多次發生款項到位、卻遲遲無法到貨之矛盾狀況，完全無法滿足國人期待與特別預算編列目的。行政院將特別預算送至立法院後，民眾黨立院黨團會將國軍相關建置與整體需求及國軍人力等多方因素納入評估，嚴格並務實審議預算。

民眾黨指出，賴清德宣稱，北京當局「以2027年武統台灣為目標」，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差。美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，「2027年」並非具體的軍事行動日期。

民眾黨認為，身為國家元首，賴清德有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷；而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎。國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

民眾黨還表示，賴清德的「行動方案」特別提及要杜絕來自中國大陸的灰色侵擾與認知作戰，並表示會提升「法制作業」，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，但賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？總統一席話不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權曲解打壓為分裂國家。

民眾黨質疑，賴清德今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

針對賴清德表示將協同相關部會成立「常態性專案小組」，以民主台灣對比中國台灣為主軸，向全世界展現我們守護民主台灣的決心。民眾黨立法院黨團質疑，該專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋？所謂「展示守護民主台灣決心」，不可是更多的大撒幣、大外宣，更不可以國安為名，規避民主監督。

賴清德於記者會聯訪時，特別將《財劃法》與該筆國防特別預算包裹處理，表示「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，民眾黨認為，等於是承認該筆國防預算實質上將對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，也證明院版遲了一年才送出《財劃法》版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。賴清德更避而不談關稅戰後台灣要對美國投資的金額，以及目前談判的進度，使國人與國會在被蒙蔽的資訊中，瞎子摸象，「難以評估如此鉅額的對美輸出，真的能夠投資和平？投資台灣？」

民眾黨還提到，賴清德選擇先於美國華盛頓郵報刊登投書感謝川普總統，承諾國防預算增至GDP 5%，引發國人震驚譁然之後，才召開記者會強調1.25兆特別預算「籌備多時」，打臉10月底行政院長卓榮泰在國會宣稱兆元的國防特別預算「還沒看到」的說法。行政體系說法相互矛盾，究竟是總統與院長資訊不流通，還是政府刻意迴避國會監督、選擇繞過國人社會，終於露出馬腳？

民眾黨呼籲，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。國防特別預算宣布「先投書外媒、後告知國人」模式，已招致廣泛批評，關稅政策談判7個月來，更一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路。賴政府的「守護民主台灣行動方案」若是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致嚮往民主自由平等和平的台灣人民的最終反噬。

