賴清德提1.2兆國防特別預算 粉專：戰機可不可以先來一架

總統賴清德今天（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，為此政府研擬2大方案守護台灣、推1.25兆國防特別預算。針對我們空軍砸2472億買66架F-16V，至今仍0交機；《政客爽》粉專不禁表示，戰機可不可以先來一架，我們再好好談1.2兆國防預算？有網友則傻眼說，「有人這樣談生意的？貨還沒來，就急著給錢」。

《政客爽》粉專今(26日)在臉書貼文，那個戰機，可不可以先來一架，我們再好好談1.2兆國防預算？支持合理的軍購，但整個過程都該被嚴格監督，這花的是大家的錢，不是賴清德的錢。

廣告 廣告

網友紛紛表示，「聽了我拳頭都硬了」、「X，又當盤子，發個1萬嘰嘰歪歪的，給美國的錢爽快的很」、「不要再把人民的錢當水花了好嗎～」、「什麼一架而已，至少來一半吧」、「F-16戰機先交貨再談下波軍購吧！」、「先到貨再談下一筆生意」、「沒看過這麼盤的！」、「預算不拿來幫國軍加薪，整天把國人當成凱子」、「應該來個貨到付款」。

也有網友表示，「有人這樣談生意的？貨還沒來，就急著給錢」、「什麼一架? 沒交清還想追加」、「兩岸交流對話和平發展，何需向美國花大錢買一堆舊型的武器引戰？」

【看原文連結】