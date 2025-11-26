賴清德提1.2兆國防特別預算 AIT回應了

▲賴清德總統提1.2兆國防特別預算，美國在台協會處長谷立言表示歡迎。（圖／美國在台協會臉書）

[NOWnews今日新聞] 賴清德總統今（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。對此，美國在台協會（AIT）肯定表示，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺，AIT表示歡迎。

美國在台協會處長谷立言透過AIT臉書表示，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。



谷立言指出，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令我深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。



谷立言表示，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

