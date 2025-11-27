賴清德提1.25兆元國防特別預算 張競：診斷錯誤、投錯藥方
賴清德總統26日召開記者會宣布高達新台幣1.25兆元的國防特別追加預算案，其實此項訊息已經提早透過賴清德親自署名，投書《華盛頓郵報》公開揭露。對此，中華戰略學會資深研究員張競指出，必須思考3個方面可能產生的效應，同時直言賴清德是診斷錯誤、投錯藥方。
張競首先批評，當消息早已曝光之後，賴清德總統再召開記者會，向台灣社會說明，平心而論就先後次序來說，先告知外人再向台灣民眾說明，難道總統的頭家不能率先知道，被告知的次序還要排在外國媒體之後，實在讓人覺得相當遺憾。
張競指出，針對賴清德總統此項政策宣示以及預算宣告，其實必須考慮3個方面可能產生效應，其中包括對台灣鄉親可能產生的政治效應、對國際社會可能產生的經濟效應，以及對大陸可能產生的嚇阻效應。
張競表示，論起國防與整建軍備，有錢不是萬能，但是沒錢卻是萬萬不能；不過再怎麼慷慨將銀子砸下去，未見得都能夠收到預期效應。因此前述3個效應，才是評估投入這麼高額軍事預算，評估成本效益到底划不划得來的真正關鍵。
張競認為，首先必須提醒，綠營執政以來，對於國防軍事預算向來都是出手大方，其中最大的原因就是感受到高度威脅，而產生高度威脅感的原因，就源於兩岸關係不睦、政治矛盾激化所致。如今再度投入高額國防預算，積極整建軍備，假如能夠獲得國人正面回應，並且肯定綠營執政，對於執政者而言，這個大筆預算當然是划得來。
張競表示，但是台灣社會對於永無休止地投入軍事預算，早就浮現負面聲浪，對於許多軍事投資案，各項質疑與指控不斷。當初綠營將立法院審議國防預算當作國家忠誠度指標，並且針對認真審預算的委員，發動各種政治攻訐，但經過選戰檢驗，顯然台灣鄉親對於綠營指控並不買帳。如今再度投入大量國防追加預算，最後能否順利刺激選舉票房，還是適得其反，最後造成喪失執政地位，確實值得思考。
張競指出，其次談到對國際社會所可能產生的經濟效應；台灣若要維持經濟景氣繁榮穩定，就必須積極維繫對外貿易，同時更要吸引外資流入，產生就業機會。但是對於國際社會產業經營者來說，穩定安全的社會環境，不虞戰爭衝突風險，確實是投資評估優先要項。就此點來說，投入如此高的國防追加預算，實在非常有可能弄巧成拙，讓台灣投資風險係數無端升高，等到投資人與台灣鄉親受到影響後，對綠營選舉票房更可能產生負面打擊。
張競表示，最後就要談到對大陸的嚇阻效應；平心而論，就算是戰略白癡都知道，台北無法與北京展開軍備競賽。在國防軍費上加碼，完全無法對大陸決策體系產生任何戰略嚇阻效應，假若台北認為砸下新臺幣1.25兆元可以讓解放軍不敢來犯，北京更可以砸下人民幣5.21兆元宣示決心。
張競強調，國軍面對艱難戰略環境與嚴峻挑戰，專業人員大量流失是最關鍵問題，許多問題都不是靠砸銀子能夠解決，賴清德政府提出如此高額國防追加預算案，在相當程度上，其實是診斷錯誤、更是投錯藥方。最重要的是不論增加多少國防預算，假如不去認真的化解危機、溝通對話，最後還是會困在死胡同中。
