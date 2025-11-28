賴清德提1.25兆台幣國防預算 解放軍今對台實施擾台軍演

中共解放軍今對台實施擾台軍演。（資料照片／國防部提供）

總統賴清德宣布編列1.25兆特別國防預算，並用於提升台灣防衛戰力後，中共解放軍今天（28日）首度對台實施「聯合戰備警巡」軍演，包括有20架次軍機越過海峽中線騷擾我周邊空、海域。

總統賴清德26日召開國安高層會議，並拍板在未來8年編列1.25兆國防特別預算。行政院27日通過由國防部提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，共將編列上限1.25兆元特別預算，在未來8年、即2026至2033年期間，籌獲符合防衛作戰所需的武器裝備，以應對中國灰色地帶襲擾與軍事作戰等新興威脅，後續將送交立法院審議。

雖然26日、27日兩天，中共解放軍對台灣的擾台軍事行動則相對減少，因此國軍將領即預判近日內會有較大的擾台軍演。根據國防部剛剛發布的新聞稿顯示，自今天早上0930時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

對於中共解放軍的聯合戰備警巡的軍事擾台，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



