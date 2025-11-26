賴清德提1.25兆國防特別預算案 民進黨團：家庭富裕就會買保險箱

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



總統賴清德日前以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書華爾街郵報，並指出將於近期提出400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（11/26）天表示，國家跟家庭一樣，當國家越來越富裕、經濟越來越繁榮，就需要投多資源在安全防護上，就像在家裡添置保險箱。

賴清德日前以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」投書華爾街郵報，並在25日刊登，賴清德在投書中宣布將大幅增加台灣的國防預算，明年將升至國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年提升至5％。他強調，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心，

對此，鍾佳濱表示，國家跟家庭一樣，當家庭富裕、財產增加，需要保護的財物就更多，所以會在家裡添置保險箱，又或者在車庫安裝監視器，台灣跟其他民主先進國家都是如此。

鍾佳濱說，同樣道理，當國家越來越富裕、經濟越來越繁榮，人民對於經濟生活和既有的社會安全需求就更高，當擁有這個能力，國家跟家庭都會投資更多的資源在對自己的安全防護上。

鍾佳濱認為，賴清德的宣示跟現在各民主國家潮流趨勢一致，換言之，當國家越繁榮、人民越富裕，國家社會對安全的維護就更為重視，必然會提高對國家安全包括國防的支出與支持。

