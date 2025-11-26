賴清德提1.25兆國防特別預算 呂秀蓮喊：台灣不要做另一個火藥庫

總統賴清德25日投書《華盛頓郵報》，將於近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，前副總統呂秀蓮表示，我們台灣不要做另一個火藥庫、我們不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。​

​呂秀蓮26日在《下班瀚你聊》網路直播節目中覺得，人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然戰爭要滅絕，為什麼還要增加武器？如果我們要真正的和平，就要追求真正的公義，還有一些善良的美德。小國也有尊嚴，我們為什麼不能認真討論擬定一套說辭，來跟白宮說明我們台灣人要的是什麼？我們台灣不要做另一個火藥庫、我們不做刺蝟島，台灣可以是全世界的一顆明珠。​

​呂秀蓮接著表示，她最近接觸企業界，我們的護國神山，除了台積電以外，我們還有好幾樣非常亮眼的，包括我們的量子科學、生物科技，其實他們都很自信的說，現在不要亮牌，我們已經超越很多了。​她強調，小小的台灣是世界的寶，不要淪為彈藥庫、刺蝟島，難道你要你的子孫永遠上戰場嗎？

呂秀蓮認為，我們應該共同努力，讓「戰爭」這兩個字，從人類文明消失。你一直編這些預算，滿足大國的軍火需要，卻不動腦筋去想，我要如何阻止戰爭。我們從來沒有跟世界講「台灣要什麼」，除了嘴巴喊民主自由以外，現在美國總統川普根本不甩這些，他的腦子裡這些都不是價值。我們要讓世界看到，川普身邊有一群人就是投機、軍火商，就告訴他，不值得為台灣再犧牲什麼。我們應該要集眾人智慧，擬一個說帖告訴川普，如果沒有台灣，美國會失去什麼、世界會失去什麼​。我們今天有這樣的價值​。

