賴清德提1.25兆國防特別預算！徐巧芯喊話：先依法照顧軍警消

針對總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》，宣布台灣將推出400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，顯示台灣捍衛民主的決心。對此國民黨立委徐巧芯表示，如此一來，國防預算恐將占總預算的一半，勢必排擠其他民生預算，此外他也喊話賴政府，與其砸大錢買軍武，不如優先考慮照顧軍警消，否則一旦兩岸情勢緊張，這麼多的軍備屆時恐怕沒有人操作。

徐巧芯憂心國防預算大幅增加的結果會排擠其他民生預算（攝自中天新聞）

賴清德在臉書發文表示，政府會持續提升國防投資，捍衛台灣民主的承諾，並將於近期提出400億美元特別預算案。同時，我們將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。

對此徐巧芯表示，我們還沒審查的明年度常態性國防預算，已經高達9500億，如果再加上400億美元，會變成天價的國防預算，目前國防預算9500億，大約已經占GDP的3.32%，如果按照王定宇之前的說法，這400億美金的特別預算分成7年編列，如此一來，每年的國防預算就會接近GDP的5%，這代表國防預算將占總預算的一半，很有可能會擠壓到一般預算，將使相關福利、教育、民生預算，都沒有辦法得到財源支應。

徐巧芯表示，兩岸關係就是被民進黨搞到這麼糟，我們當然確實需要防衛自己，提升國防預算這一點我並不反對，可是當國防預算占總預算一半的時候，大家要思考看看，是什麼樣的國家，在戰爭中的國家，才會占到這樣的比例去編列國防預算，請問兩岸現在是要面臨戰爭了嗎？還是今天編列這麼多的預算，只是為了繳交保護費。

對台灣而言，之前採購的武器，要嘛是還沒來，要嘛這些武器不符合台灣目前的實際需求，徐巧芯表示，目前賴清德喊這麼多經費，但是沒有看到細節，所以我沒有辦法告訴大家，現在這些預算是否有其必要性，但是光就預算增長的規模，以及速度來說，要占到總預算的一半，對於民生來說會造成很大的影響。

賴清德表示將編列400億美元國防特別預算， 顯示台灣捍衛民主的決心（攝自賴清德臉書）

徐巧芯表示，國防預算占到一半的時候，賴清德總統你對得起台灣人民嗎？如果國防預算能夠如此大幅度的提升，代表國家應該優先重視軍人，如果我們今天沒有足夠志願役的軍人，我想請問，一旦發生戰爭，你買了這麼多的武器誰來操作？與其花大錢買軍武，不如優先照顧國軍弟兄，讓更多年輕人願意從軍，這才是政府要做的事。

徐巧芯進一步批評行政院不願依法行政，對於立法院已經三讀通過的軍人待遇條例，以等待釋憲為由拒絕執行。先執行立法院三讀通過的法律，照顧軍警消，我們再來逐案預算的審查。

