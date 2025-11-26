賴清德提1.25兆國防特別預算 徐巧芯怒問兩岸要戰爭了嗎

賴總統提出1.25兆國防特別預算，徐巧芯怒轟兩岸是要戰爭了嗎？（圖：徐巧芯臉書）

賴總統提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，國民黨立委徐巧芯擔心排擠到其他預算，怒轟兩岸是要戰爭了嗎？還是拿去繳「保護費」？

徐巧芯不反對增加國防預算，不過明年度常態性國防預算高達9500億，再加1.25兆元，幾乎佔台灣總預算一半，只有戰爭中國家才會是這樣比例編列。

徐巧芯擔心天價國防預算，很有可能擠壓到一般預算，原本可以新增的社會福利，包括教育、民生、衛生、健康，都無法得到財源支應。

徐巧芯表示，與其砸大錢購買軍武，國家應該優先重視軍人，否則發生戰爭誰來操作？應該提高軍人待遇及福利，讓更多人願意從軍。