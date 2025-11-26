賴清德提1.25兆國防特別預算 歐布萊恩：對台灣、川普是一項勝利

美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien，中）。 圖：取自Robert O'Brien Ｘ 帳號

[Newtalk新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，並指「我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾」。對此，涉外人士今（26）日分析3點，包括「台美有節奏推動國防合作，不受中國影響」、「台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛國家主權」、「國際社會立場正面且清晰，在野黨角色關鍵」。美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）則說，這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對美國總統川普（Donald Trump）也是一項勝利。

廣告 廣告

賴清德在投書中指出，我國近年國防預算翻倍，預計明年將達到 GDP 的 3.3%，並於2030年前達到 GDP 的 5%。他說，為了努力達成，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調對於捍衛台灣民主的承諾；該計劃會向美方採購新型武器，並會提升台灣的非對稱作戰能力，讓北京在軍事考量上增添變數及成本。

涉外人士說明三點，第一，「台美有節奏推動國防合作，不受中國影響」。他說，外界關注川習通話是否談到台灣，但事實上美國立場早就鮮明，對台灣防衛支持只會提升。川普政府已經於11月宣布第一筆軍售案，未來依據國防特別預算所需，會持續宣布更多對台軍售，雙方合作節奏不受中方影響。

該人士並指，美國聯邦眾議院外委會轉推總統投書，並強調總統提出的國防預算是台灣自我防衛能力及印太地區安全的一大進展。這進一步證明，台灣是一個關鍵的夥伴，願意投入大量的資源來擊敗區域內的敵對勢力。

第二，「台灣與國際潮流一致，增加國防預算捍衛國家主權」。該人士指出，近期韓國總統李在明發布國防預算增加8％為六年來之最，日本首相高市早苗也宣布增加國防預算將提前達標。在澳洲、美國、菲律賓，甚至歐洲國家皆大幅提升國防支出前提下，面對中國壓力最前線的台灣不能缺席，將跟上國際潮流，展現守護民主決心。

第三，「國際社會立場正面且清晰，在野黨角色關鍵」。該人士表示，國民黨主席鄭麗文上任後已就俄羅斯相關發言使民主國家對其立場遲疑，如今美國等多國已出面肯定台灣增加國防預算，難道國民黨要再度展現自己脫軌於國際社會，立場與中國吻合？這是接下來各國會關注的重點。

歐布萊恩表示，這對台灣（中華民國）來說是重大勝利，對川普也是一項勝利。他說明，自 2017 年以來，川普一直強調中共對台威脅，並呼籲台灣採取適當措施自我防衛，而中華民國賴總統正朝著正確的方向大步前進。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）指出，賴總統寫了精彩的文章也提出很棒的規畫，非常值得肯定。他說，這是真正的「實力帶來和平」的倡議，包含 400 億美元的現代化基金、整合式防空與反飛彈系統（台灣之盾），以及全社會韌性強化措施，這項努力值得美國的全力支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德投書全文》與美合作「和平必將勝利」！政府將提1.25兆國防特別預算

賴清德宣布1.25兆國防特別預算 涉外人士：台灣逐步形成印太安全秩序的新角色