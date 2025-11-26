賴清德提1.25兆國防特別預算 監察院：國防戰力提升及採購作業仍有改善空間

監察委員巡察國防部，認為國防戰力提升及採購作業仍有改善空間。（圖／監察院提供）

賴清德政府今天（26日）正式提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱作戰力」特別預算，以建立可恃戰力守護國人安全。但監察院外交及國防委員會召集人林文程則在巡查國防部時強調，監院近來對國防部提出多件調查報告，顯示在國防戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間；尤其隨著國防預算逐年增加，如何強化軍事採購專業人才之能力培訓，與預防及處理廠商因「紅色供應鏈」衍生違約等問題都是監委所關注的事項。

監察院外交及國防、司法及獄政委員會於本月24日上午聯合巡察國防部。本次巡察由外交及國防委員會召集人林文程委員與司法及獄政委員會召集人高涌誠委員及賴振昌、葉大華、林盛豐、蕭自佑、王幼玲、田秋堇、蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍、鴻義章、紀惠容、王美玉、葉宜津、林郁容、張菊芳、施錦芳、范巽綠等計19位監委參加。國防部由顧立雄部長、梅家樹總長及軍備副部長鍾樹明等人接待，各相關軍事業管單位主管亦出席參與座談。

巡察監委於聽取國防部就「國軍面對中共九三閱兵武力展示之省思及策進作為」、「國軍對中共不對稱作戰的思維與具體規劃」、「漢光41號演習之成效與策進」等三項議題簡報後，進行綜合座談及意見交流。

召集人林文程於座談中表示：面對中共強大的軍事威脅，賴總統上任後，將國防視為重要施政重點之一，國防部也在顧立雄部長領導下，提升國防施政成效，值得高度肯定，然而本院長期關心建軍備戰工作，近來對國防部提出多件調查報告，顯示在國防戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間;尤其隨著國防預算逐年增加，如何強化軍事採購專業人才之能力培訓，與預防及處理廠商因「紅色供應鏈」衍生違約等問題，都是監察委員關心的事項，本院希望藉由此次巡察及座談，能夠更深入的實地瞭解。

其他委員也關切各項議題，包括:中共持續軍演及93閱兵展示軍事武器裝備，造成臺海局勢持續升溫；我方如何建構不對稱作戰，以強化國防戰力;總督察長任期過短對業務推動之影響;因應無人機成為未來戰場主力，我國無人載具產業鏈發展;國軍建構AI人工智慧化防禦作戰思維與體系;面對志願役官士兵流失及軍事院校招生不足，國防部如何提升留營率; 「漢光41號」演習之精進作為;中共對我進行「認知作戰」及「灰色地帶襲擾」之因應作為;現役及退役官兵涉及共諜發展組織;偶像藝人逃避兵役問題;國軍如何整合現行各種防空飛彈系統，以建構「台灣之盾」;軍購案支付款項作業及武器裝備交貨延宕;台北國際航太暨國防工業展覽會規模之擴大;全民防衛動員署如何強化全民防衛及後備動員，以及戰時民眾如何防空避難與撤離等議題。

巡察委員提出各項問題，除由顧立雄及相關業務主管即席答覆外，會後並將補充書面資料說明。

下午一行人繼續前往桃園北部軍事院檢營區巡察，並聽取相關業務簡報與進行座談，瞭解軍法制度沿革與展望，以及軍人權益救濟新制的相關配套與執行現況。司法及獄政委員會召集人高涌誠就國軍因應中國滲透及間諜活動威脅，檢討修正「軍事審判法」等相關法令，並積極與司法檢調機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等刑事案件，表達肯定之意。

另與會監察委員亦就軍法制度如何兼顧公平審判原則與軍人人權保障提出詢問，並分別就軍中毒品防治、性騷擾及霸凌案之處理、軍法官培訓及軍監規劃、人權保障評估、職場霸凌、軍人案件救濟機制、軍事行動法律諮詢暨接戰規則應變與提高加強敵我意識及認知作戰宣教表示關切，國防部軍法司暨所屬除逐一回覆委員提問外，並表示未來會審慎規劃符合依法獨立審判原則與建構公正公開的調查機制等法令配套措施，以提高軍法公信力，回應人民期待，因時間有限，不足部分將於會後以書面資料補充說明。



