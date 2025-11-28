賴清德提1.25兆國防特別預算 藍白擬邀赴立院國情報告

針對總統賴清德日前宣布將提出1.25兆的國防特別預算，國民黨團、民眾黨團擬將邀請賴清德赴立院國情報告。（資料照片／鄒保祥攝）

總統賴清德日前召開國安高層會議，隨即親自主持記者會宣布將提出規模達1.25兆的國防特別預算，以捍衛台灣民主，國民黨立院黨團書記長林沛祥今天（28日）表示有打算邀請總統到立院國情報告；民眾黨立院黨團副總召張啟楷也說，會列為考慮，邀請賴清德隨時來立法院，「只要賴清德願意」。

針對賴清德日前宣布將提出1.25兆的國防特別預算，林沛祥今天上午受訪時說，國民黨立院黨團立場不反對國防，但要買對的武器，不然前債未清，後債又生，對全民不是好事。賴清德忽略所有人民，想借外力凝聚國內共識，但不該用販賣恐懼方式來想提高支持度。

林沛祥表示，這麼重大的事情，賴清德乾綱獨斷，從來沒有跟國人報告，自己有打算邀賴清德赴立法院做國情報告，但還需與黨團達成共識，後續國民黨團將研商是否提出國情報告，待凝聚共識後，再和民眾黨溝通。

對此，張啟楷今天在記者會上也說，民眾黨支持合理的國防預算，但到目前為止，整個細目都不清楚，甚至出現賴清德打臉卓榮泰的狀況，「卓榮泰說10月底前都沒看過這案子，所以要等整個詳細案子出來」。

張啟楷認為，賴清德現在更有責任要跟民眾講清楚，所謂2027年北京完成武統台灣的目標，雖然賴清德被發現偷改稿，在句子後面加了「的準備」，但問題還是非常嚴重，製造恐慌讓人民擔心。

因此，張啟楷呼籲，賴清德應該出來把編這1.25兆、還有美國總統川普、美國國會都已經否認，到底為什麼還會講出這樣的話，這樣要怎麼讓人民安心，他有責任要跟人民講。

張啟楷說，邀請賴清德到立法院做國情報告，這是民眾黨長久的主張，也是賴清德在競選總統時主動提出的，他自己嚴重跳票。他強調有機會，如果民進黨不要再阻擋，讓民意可以確實監督賴清德，民眾黨團會列為考慮，邀請賴清德隨時來立法院，「只要他願意來」。



