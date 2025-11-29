賴清德提1.25兆國防特別預算 解放軍對台威脅加溫

賴清德提1.25兆國防特別預算，解放軍對台威脅近日加溫。（資料照片／國防部提供解放軍殲-16戰機圖）

總統賴清德26日提出1.25兆國防特別預算，以應對中國的軍事威脅。中共解放軍昨天（28日）才以「聯合戰備警巡」方式加大擾台力度。根據國防部今天（29日）公布的資訊顯示，共軍昨日到今晨共出動26架次軍機及10艘次的艦艇擾台。

總統賴清德25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書美國《華盛頓郵報》，宣布將提400億美元（約1.25兆臺幣）國防特別預算案，捍衛台灣民主。隨後賴清德26日在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨即宣布「強化防衛韌性及不對稱作戰力預算」編列；行政院則在27日通過國防部提出的採購特別條例草案，預計編列上限1.25兆元特別預算，在未來8年間籌購防衛作戰裝備，以應對中國軍事威脅。草案將送交立院審議。

綜觀中共解放軍近日在臺海周邊海、空域動態顯示，從26日0600時至27日0600時止，國軍偵獲共機17架次（逾越中線進入北部及西南空域10架次）及共艦6艘，持續在臺海周邊活動。而27日0600時至28日0600時止，國軍偵獲共機4架次及共艦7艘，持續在臺海周邊活動。

但在28日0600時至29日0600時止，國軍偵獲共機26架次，逾越中線進入北部、中部及及西南空域23架次，及共艦8艘、公務船2艘，持續在臺海周邊活動。其中北部空域則有輔戰機2架次、中部空域則有主戰機及無人機14架次，13架次逾越中線，西南空域則有主、輔戰機及無人機10架次。

對於共軍的機艦擾台狀況，國防部表示，國軍均運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



