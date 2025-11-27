賴清德提1.25兆國防特別預算 陳永康點出「這些問題」：沒看到中科院角色

總統賴清德昨日宣布將大幅增加台灣國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，不過國民黨立委、前海軍司令、前國防部副部長陳永康今（27）日指出，目前僅看到構想，但這之中有多少軍售、商售、中科院角色等，都沒有提到，雖持正面看待，但很多細節還要再討論。

政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會今日在政大舉行「台灣面臨之困境與預應策略」研討會，陳永康以「國際情勢與中美博弈」進行專題演講，其中對於1.25兆的國防特別預算，他指出，如果為了強化國防安全，就整體面來看是好的，但在做的過程中，很多細節還待釐清，究竟1.25兆是全部都在美國？還是有部分是國內？而在美國究竟是軍售還是商售？若有商售能否抵銷貿易順差？

陳永康也說，若有商售可否轉移國內產能？另外這麽長的案子，匯率用的是美金，漲跌之間是否夠用？最重要的是，中科院的角色非常重要，但現在並沒有看到，因為不能所有都被外人掌握，還是要有國內研發，中科院要做很多系統整合，台美合作過程中，也有很多合約跟貸款或者保險，這些都要納入考慮，持正面看待，但很多細節還要再討論，不能純粹以採購武器來看這問題，因為要建立國內市場，跟國外也能夠談技術轉移，最主要幣值的升貶影響很大，如果都是在美國，能否就少一點稅？

陳永康強調，在這筆特別預算中，沒有看到中科院角色，中科院應該是要被強化的。最後他也表示，到今天還沒有國家安全戰略，政府領導人永遠認為他從上到下的政策指導非常明確，但水平跨部會橫向協調非常脆弱，很多特別委員會都是任務編組，權責預算都有很大問題。



