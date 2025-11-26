賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT：美支持台取得關鍵不對稱戰力

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德今(26)日宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年投入1兆2500億元的經費，打造「台灣之盾」等防衛作戰體系。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，「今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

總統賴清德向《華盛頓郵報》投書，內文中提到，面對中國武力威脅，台灣將持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約1.25兆新台幣）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德也在今日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，表示國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經費，打造「台灣之盾」等防衛作戰體系。

對此，AIT處長谷立言（Raaymond Greene）回應，賴清德總統宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言說，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。他提到，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。「正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。」

谷立言指出，無論是優先追求維護台灣的民主與市場經濟，或促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。「確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

