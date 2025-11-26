即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德投書《華盛頓郵報》表示會持續提升國防投資，更宣布將於近期提出史無前例的400億美元（1.25兆新台幣）的國防特別預算案，賴清德今（26）日上午更親自召開記者會說明，受到各界高度關注。對此，美國在台協會對此表達歡迎，並強調美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

美國在台協會處長谷立言今日在臉書表示，賴清德宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。

谷立言提到，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。「美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符」。

同時，谷立言指出，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。「無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提」。

最後，谷立言強調，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。





原文出處：快新聞／賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT：美支持台快速取得不對稱戰力

