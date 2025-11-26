賴清德提1.25兆國防特別預算 AIT：關鍵且必要的投資

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示在區域安全情勢升高之際，台灣將持續提升自我防衛能力，並將提出「史無前例」的400億美元（新台幣1.25兆）特別預算案。對此美國在台協會（AIT）處長谷立言透過社群媒體表示歡迎，並稱這是「關鍵且必要的投資」。

針對賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算，谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

廣告 廣告

谷立言透過社群媒體發聲。圖／翻攝自美國在台協會臉書

谷立言表示，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令他深受鼓舞，「正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場，無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。」

谷立言提到，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

賴清德批在野兩度修財劃法「從中央搬走逾6000億」 籲朝野重啟協商

盼1.25兆國防特別預算過關！ 賴清德喊話藍白：就算和解也要有實力

中國目標2027侵台 賴總統提兩大國安行動方案：強化民主防禦與國防