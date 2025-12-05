賴清德提1.25兆國防預算遭擋 邱鎮軍：若台灣之盾只服務地緣政治將無用 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

總統賴清德日前宣布，預計未來8年內將編列1.25兆元國防特別預算，遭立法院程序委員會擋下，相關採購特別條例被暫緩列案。立委邱鎮軍今（5）表示，台灣要的國防從來不是「買多少武器」，而是「人民能不能活得下去」，如果「台灣之盾」不能保護人民、只服務地緣政治，那它真正守住的不是國家，而是一場永無止境的棋局。

賴清德日前提到「中國2027可能攻台」論，所以台灣必須花8年、1.25兆打造台灣之盾」，邱鎮軍認為，如果戰爭真的可能2年後爆發，8年後才會到貨的盾牌，是要給誰用？保護下一任政府，還是保護那些永遠坐在後方、卻要求人民當第一線的高位者？

「話說得急迫，預算卻花得從容」，邱鎮軍進一步說，美方還欠台灣6600億軍購遲遲不到貨，已經付清的武器等不到影子，賴政府卻要人民再簽下一張更巨大的空白支票，照這個邏輯，原來「備戰」不需要武器，只需要全民的盲目信任。

邱鎮軍認為，台灣被不斷提醒「中國威脅正在逼近」，但真正不願看到台海徹底和平的，不是中華民國也不是中國，而是美國。他說明，美國把「台海緊張」嵌進軍售、地緣戰略、印太佈局與盟友管控。一旦台海過度平穩，美國的軍售縮水、軍力部署被質疑、影響力下降、軍工訂單消失。

邱鎮軍說，對美國而言，台灣必須安全，但不能太安全；局勢要緊繃，但不能真的爆炸。最理想的，就是永遠維持在「剛好能炒作，又不會真的塌掉」的狀態。台灣不是棋手，也不是真正的棋子，更像是那塊「誰占著、誰就有利益」的戰略地盤，地盤沒有意志，也沒有權利喊停。

邱鎮軍解釋，拿著「2027危機」當籌碼要1.25兆，卻拿出一套沒有項目、沒有數量的軍購案；似乎只要人民相信「盾牌正在路上」，現實的缺口就會神奇消失，但任何兵推都顯示，就算武器奇蹟式準時到貨，台灣最多拖住6至8週；而能源只有10天的存量，一旦沒有電、沒有油，台灣之盾也就是精美的鐵，毫無用途。「這就是國家承受力的斷層，也是賴政府絕口不提的深層硬傷」。

邱鎮軍強調，台灣要的國防從來不是「買多少武器」，而是「人民能不能活得下去」，把人民的生存力、能源、後勤、擺在角落；只在乎台灣能不能被看見、被利用、被當成第一線！在野黨立場很清楚，只要能真正提升人民的安全都會支持，但不會接受任何一個政府用人民的生命，換取權力感與國際舞台。

照片來源：取自邱鎮軍臉書

