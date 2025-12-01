賴清德提1.25兆國防預算 呂秀蓮喊話：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

總統賴清德上月26日召開記者會，宣布將投入400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，展現捍衛台灣及民主的決心。不過，前副總統呂秀蓮卻指出，賴清德提到追加預算分8年執行，但《憲法》明定一任總統任期為4年，為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？呂秀蓮也認為，一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危。

前副總統呂秀蓮。（資料照／中天新聞）

賴清德在記者會上提到，因應全球國防發展趨勢，有序增加國防支出；按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%，展現我們守護國家的決心。

賴清德指出，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在未來八年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括：打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

對此，呂秀蓮今（1）日在臉書提出5點看法。首先，以時間推估，賴清德的投書應在國安會議之前完成，亦即先向美國人交代，再向台灣人民報告。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

第二，新國防特別預算約1.25兆台幣，橫跨8年分攤直至2034年，亦即跨越2024及2028年選出的總統任期。「憲法規定總統任期4年，但為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？」

第三，2027年確是台灣命運關鍵年，一因習近平是否續任必須交出台灣問題的成績單，另方面2028恰為台美兩國總統大選年，台灣問題對三國領導人均具關鍵性，當然更是台灣2330萬台灣人民及後代子孫命運的關鍵。可謂內憂加外患，政黨衝突、統獨對立更使台灣內部紛亂，甚至撕裂。攘外必先安內，敬請賴政府慎謀能斷，切勿輕忽。

第四，台灣應該發展為人文科技的世界島，而非亞洲的火藥庫或他國的前線戰場。當有心人士在製造「台灣有事」時，賴政府應廣納雅言，普徵天下英才高見，面對內外衝擊積極營謀「台灣無事」的新戰略，告訴白宮，「台灣有事，世界有事。台灣無事，東亞太平！」

呂秀蓮向賴清德喊話。（資料照／中天新聞）

第五，「和平需要實力，備戰才能避戰」的道理，亟待政府加強宣導。然而「和平需要投資」「戰爭應極力避免」更是國人殷切的期待；一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危。尤其涉及巨額舉債並密切影響後代子孫安危禍福的重大國策，是否應循民主程序，凝聚全民共識，才能同舟共濟？

最後，呂秀蓮更呼籲有識之士，超越黨派利益，發揮台灣的Soft Power與Smart Power，共謀台灣的長治久安，讓台灣成為世界的台灣。

