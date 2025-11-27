賴清德提1.25兆國防預算 呂秀蓮：納稅錢通通買武器，活著有什麼意義？

呂秀蓮接受黃暐瀚專訪，強調大家都不要戰爭。翻攝風傳媒【下班瀚你聊】YT



總統賴清德昨天（11／26）公布「守護民主台灣國安行動方案」，其中宣布將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，打造「台灣之盾」與不對稱防衛戰力。對此，前副總統呂秀蓮在網路節目受訪時表示，如果所有納稅錢通通買武器，活著有什麼意義？更質疑為什麼一定要聽美國的？

呂秀蓮昨天接受網路節目《下班瀚你聊》訪問，針對「台灣有事 日本有事」的論述引發中日關係緊張升溫，呂秀蓮認為，大家都不要戰爭、不要台灣有事日本有事，她說自己訪問韓國時，都告訴他們「台灣有事前，日本跟韓國一定先有事」。

呂秀蓮說，北京如果真的要攻打台灣，要分散注意力，一定先從日韓兩個地方有小動作，所以不能袖手旁觀，因此她這幾年都在日本跟韓國不斷推動「我們三個國家是唇齒相依」，但反而在國內，台灣政黨分裂，小政客小問題佔了大篇幅，大事情沒有人在討論，這才是台灣最大的危機。

至於台灣承諾持續增加國防預算，呂秀蓮也認為，大家跟著川普跳舞，以後所有生存目的都是為了戰爭、為了大國戰爭，戰爭獲利最多的是誰？就是軍火商，照理說戰爭應該在人類歷史上淘汰掉，為什麼要所有發明為了戰爭？所有國民納稅所得最高比例要拿去買武器？自己覺得這些事情沒有人敢講也沒有機會講，大家也不去想的話，地球會越來越危險。

針對「賴清德提出1.25兆國防特別預算」，呂秀蓮強調，人類歷史上第一個要滅絕的就是戰爭，既然要滅絕戰爭，為什麼要增加武器？如果要真正的和平就要追求真正的公義，小國也有尊嚴，為什麼不能認真討論擬定一套說詞跟白宮說明「我們台灣人要的是什麼」。

