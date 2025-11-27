賴清德提1.25兆國防預算 盧秀燕表態「支持國防自衛」也支持立法院強力監督

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

賴清德總統26日宣布，因應中共以武併吞台灣，政府提出守護民主台灣國家安全行動方案，預計未來8年內投入1兆2500億元經費，將打造台灣之盾。台中市長盧秀燕今（27）日受訪時表態支持立法院強力監督，讓每一分預算都不浪費，同時也支持國家一定要有國防才能有自衛的能力，才能保家衛國。

盧秀燕指出，這1兆2500億元的國防預算都來自民脂民膏、來自全民的繳稅，因此希望每一分的預算都能夠妥善使用而不浪費。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，這1兆2500億元的國防預算都來自民脂民膏、來自全民的繳稅，因此希望每一分的預算都能夠妥善使用而不浪費，並且真的能夠建置國家安全的國防；盧秀燕重申，大力支持立法院代表全國繳稅的大眾進行監督，所以支持國防，也支持立法院監督。

廣告 廣告

同黨的國民黨主席鄭麗文則痛批賴清德在「玩火」，這筆高達1.25兆元的軍事特別預算，連同明年度的國防支出總預算9495億元，就必須舉債2000多億元，還有兩項特別預算也要舉債1008億元，若再加上賴總統所提的1.25兆元軍事特別預算，舉債規模將突破5000億元，已遠超過法定的舉債上限。

國民黨立委王鴻薇也直言，錢付了沒有收到東西，這個叫詐騙，花了2472億購買的F-16V，原訂2026年就要全數交機，但至今連一架的影子都沒看到；另外，包含AGM-154空對地飛彈、Mk48重型魚雷、海鯤號潛艦、雲豹裝甲車的輪轂也全都延宕。王鴻薇揚言，這1.25兆特別預算送進立法院，她一定會嚴審。

更多FTNN新聞網報導

賴總統提1.25兆軍事特別預算被批「窮兵黷武」 羅智強：將排擠醫護軍人加薪、社福長照、健保與年金

賴清德：面對中國威脅最危險不是武力！而是放棄

吳怡農重提大罷免翻車惹議 王世堅急踩煞車「不評論」：只會重啟紛擾

