賴清德提1.25兆國防預算 郭正亮：怎麼追也追不上中國大陸

總統賴清德日前提出8年1.25兆國防特別預算，已4度遭到藍白在程序委員會封殺。賴清德怒轟在野黨卻連交付審查都不願意。前立委郭正亮認為，你怎麼追也追不上中國大陸。2024年，賴清德執政，我們的國防預算增加，但中國大陸現在的國防預算仍然是台灣的12倍，你要怎麼做軍備競賽，買武器有用嗎？

郭正亮25日在《亮話天下》網路直播節目中表示，國防預算高，兩岸就比較安全嗎？前總統馬英九任內的國防預算2008年、2009年並不低，2008年為什麼那麼高，那是前總統陳水扁留下來的，因為陳水扁買了一些軍購，就外延至馬英九執政第1年、第2年。總的來講，馬英九國防預算最低，兩岸開戰風險也最低。

郭正亮覺得，賴清德國防預算最高，開戰風險也最高，甚至編了這麼多預算。但是兩岸緊張、危險、可能開戰，不是取決於國防預算，因為你怎麼追也追不上中國大陸。從2004年到2019年15年之間，台灣的國防預算都是3000多億，中國大陸是台灣的17倍到20倍。到了2024年，賴清德執政，我們的國防預算增加，中國大陸現在的國防預算仍然是台灣的12倍，你要怎麼做軍備競賽，買武器有用嗎？

郭正亮表示，不是國防不重要，但就算是台灣要武裝到牙齒，也只是撐得久一點，實際上，我們國防預算的戰略邏輯，就是我們至少要撐14天，國際援軍才會過來。可是他覺得，國際援軍不會來，如果美國、日本不會來，這有意義嗎？我們撐14天，然後幻想美軍會來救我們，這是作夢，像美國進入第一島鏈都會擔心付出代價。

