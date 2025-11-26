賴清德提1.25兆國防預算！黃國昌喊「別架空台灣民主」：支持合理強化防衛能力

總統賴清德投書《華盛頓郵報（The Washington Post）》，表示政府會持續提升國防投資，捍衛台灣民主的承諾，並將於近期提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算案。對此，民眾黨主席黃國昌今（26）日表示，對於合理的增加國防預算來強化台灣自主防衛的能力，民眾黨絕對支持，但是要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣的民主，民眾黨會站在務實理性的態度強力的為人民來把關。

黃國昌表示，在明年一般預算當中，國防經費已經攀升到9500億新高，過去一段時間，賴政府不斷的釋放要再透過特別預算的方式，進一步擴大國防採購相關的經費，但是不管是國人還是立法委員，大家都沒有辦法得知具體的內容。

黃國昌指出，沒想到賴清德竟然是透過投資美國媒體的方式，來宣佈國防經費要再進一步增加400億美金、高達1兆2500億台幣，對於合理的增加國防預算來強化台灣自主防衛的能力，民眾黨絕對支持，但是要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣的民主，黃國昌強調，在接下來整個審議的過程當中，民眾黨會站在務實理性的態度強力的為人民來把關。

