賴清德提1.25兆強化國防 美眾院中國委員會讚：強化台美夥伴關係

M1A2T戰車營（裝甲584旅）11月正式成軍，成為國軍新戰力。（國防部提供）

總統賴清德宣布追加國防預算，計畫在未來八年內投入新台幣1.25兆元經費，大幅提升台灣的自我防衛能力與嚇阻力量。此項重大投資獲得美國國會跨黨派議員高度肯定，聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」更公開發文，讚揚此舉不僅能提升台灣自身安全，更將深化台美之間的夥伴合作關係，強調「透過實力維持和平」的目標。

美中戰略競爭特別委員會於社群平台X上發文指出，賴清德政府這次提出的新預算，是對強化台灣嚇阻能力的重大投資，認為這將有助於達成「和平透過實力」（peace through strength）的目標。事實上，自賴總統於11月26日宣布這項追加國防預算以來，美國參、眾兩院的跨黨派議員已接連表達肯定與支持。他們一致強調台灣是美國強有力、可信賴的夥伴，認為此項特別預算是確保區域和平與穩定的重要一步。

廣告 廣告

多位重量級國會議員也接連發聲，共和黨籍的聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）第一時間表示，增加國防支出的提案，顯示台灣是意志堅定的夥伴，有能力且願意分擔嚇阻侵略的重擔。參院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）則樂見台灣增加國防預算的決定，視其為確保區域和平及穩定的重要一步。此外，眾議院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）也肯定賴總統嚴肅看待自我防衛，指出這些投資將「提升嚇阻並強化台灣海峽的和平與穩定」。

共和黨籍眾議員麥考米克（Rich McCormick）則特別提到，樂見台灣大幅投資不對稱戰力、無人機，以及更深融入美國的防衛供應鏈。他認為「願意自我投資者是美國最堅實的夥伴」，並稱台灣正展現真正的領導力。美國國會跨黨派的強烈支持，明確傳達了華府對台灣自主防衛決心的肯定，並承諾未來將持續深化雙方的安全夥伴關係。





更多《鏡新聞》報導

引毛澤東言論稱「四巨頭曾主張台獨」 游錫堃樂PO小粉紅洗版戰況

賴清德1.25兆追加國防預算 AIT讚「穩定台海一大步」籲台灣朝野團結

傳川普2.0擬擴大對台軍售 美方對藍白「說重話」：勿擋國防預算