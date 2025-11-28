賴清德提1.25兆軍費 李文忠：綠應盡力對話、別只會抹紅在野

前退輔會副主委李文忠。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，長年關心國防議題的前退輔會副主委李文忠今日建議民進黨，善盡一切努力朝野對話，善盡一切努力兩岸對話，在野的回應、北京的回應人民自會看在眼裡。不要盡日只會抹紅在野，至於有人把紅通通的紅漆公然往自己身上倒，人民會有一把尺判斷。否則台灣内部更撕裂，恰好都在配合北京分化的策略。

李文忠說，根據他的估計，解放軍2027年將具備渡海攻台的能力，2035年將具備在亞太地區與美軍抗衡的能力，所謂A2/AD(反介入/拒止)。美國秉此，視中共為頭號戰略競爭對手，聚焦亞太，故一方面急着脫身俄烏戰爭，並要求北約盟邦大幅增加軍事支出應處歐洲衝突，另一方面亦要求台、日、韓及環太平洋盟邦大幅增加軍事支出共同對抗解放軍。台灣地處第一島鏈前沿中樞，又是中國百年復興夢首當其衝，故台海被視為戰爭熱點。

李文忠說，在這樣客觀形勢壓力下，賴總統昨天宣布8年期1.25兆特別預算是重要的一步，向國際及北京表明，中華民國嚴肅正視國家的處境，並以具體行動展現保衛自己家園的決心。

李文忠說，在野黨的反應令人沮喪但不意外，什麼宣布「準戰爭狀態」、「玩人民的命」、「玩火」，都是抹黑、顛倒因果、無視國家安全的說辭，「特別預算」前途堪慮。

李文忠說，但也有正面的訊息：如盧秀燕說：「支持國防也支持立法院監督」，蔣萬安、民眾黨立院黨團也表達同樣的意思，國民黨團則重提軍人加薪是基本底線，陳永康從專業出發，很客氣的提及：「總統很多細節沒有說清楚」、「執行面上還有很大的挑戰跟風險」。希望執政者正面看待這些訊息，在野領䄂也發揮影響力，朝野攜手合作厚植國防力量。

李文忠說，另一方面，台灣做為小國面對戰爭威脅，藍營更重視兩岸對話、和解、利平，這也是多數國人的期待，困難在北京堅持一中前提及和統進程，並以武統作為脅迫手段。面對這樣的形勢，國內兩派人，「備戰以預防戰爭來避戰vs對話以和解採避戰」應該要坐下來好好談出如何共同面對北京的好方法，那就必須求同存異，兼籌並顧，尋求最大公約數。

李文忠說，他對綠營的建議是：一、善盡一切努力朝野對話，善盡一切努力兩岸對話，在野的回應、北京的回應人民自會看在眼裡。二、不要盡日只會抹紅在野，至於有人把紅通通的紅漆公然往自己身上倒，人民會有一把尺判斷。面對這一題，朝野要選擇老戲碼：互相抹黑抹紅、叫駡幾場、大打一架、荒唐表決，然後結果是：1各自向基本盤交待，他(她)們在憒慨激動後情緒得到滿足。2台灣内部更撕裂，恰好都在配合北京分化的策略。3國防云乎哉?國家安全云乎哉？朝野能不能依照國民多數的意願，嘗試走一條不同的路呢？

