賴清德提1.25國防特別預算 國安局：國際肯定盼台展現防衛決心
賴清德總統日前提出「守護民主台灣國安行動方案」，並宣布將編列1.25兆特別國防預算，並用於提升台灣防衛戰力。國家安全局最新報告顯示，賴總統此舉已獲得國際正面回應；國際關切台海和穩，並盼台灣展現防衛決心。
立法院外交及國防委員會明（3日）將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥專案報告「美中領導人再次電話通聯後，對國際秩序及區域情勢之發展」書面報告中作了上述說明。
對於提升台灣防衛能力，報告中指出，美國重視台海情勢，持續優化對台軍售流程，國會通過《豪豬法案》（PORCUPINE Act），將台灣納入加速武器出口名單。川普政府亦陸續公布對台軍售案，包括3.3億美元戰機零組件、6.9億美元「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）。
對於我國政府提出「守護民主台灣國安行動方案」，國安局表示，獲得國際正面回應；美國國務院、「美國在台協會」（AIT）強調此對嚇阻威脅、維持台海和穩「不可或缺」；參議院軍委會主席韋克爾（RogerWicker）表示，臺灣展現自我防衛決心與承諾，有能力在區域內承擔嚇阻侵略，為意志堅定夥伴；參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）樂見台灣提增國防特別預算，強調此是確保區域和平穩定的重要一步，並稱台灣為美國強有力、可信賴的夥伴。「德國在台協會」（GIT）處長狄嘉信（Karsten Tietz）亦稱，台灣必須讓自己有能力保衛國家，才不需要真正上戰場。
至於日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，國安局表示，中共為迫使日本首相高市早苗撤回涉台言論，一方面發布旅遊警示、停止部分航線航班、暫緩重啟水產進口，並渲染共軍在黃海、渤海射擊活動，刻意製造兩國緊張氣氛，但中共駐日大使吳江浩與日本外務省事務次官船越健裕11月25日舉行會談，顯示未切斷與日本對話管道，同時亦未見動員大規模反日民族主義活動，即顯示「中共持續對日施壓，但避免情勢失控」。
報告指出，高市強調願持續透過對話，推進與中共關係，然堅持不會撤回先前涉台言論。美國總統川普也主動致電高市，確認續推美日同盟緊密合作，另南韓、印度、英國、德國及法國元首在G20峰會場邊，與高市會談共商實現「自由開放印太」，美盟多國亦公開表達台海和穩重要性。
對於美中關係方面，國安局指出，川習會今年10月舉行後，美中雖調整經貿制裁措施，但迄今未完全落實雙方共識。在稀土方面，中共暫停對關鍵礦產出口管制1年，然仍須監管部門審批，且雙方未簽署稀土供應協議；科技管制方面，美未同意向中出售高階人工智慧（AI）晶片；地緣競爭方面，美國關切中共在南海、台海脅迫行為，並稱將捍衛美盟在印太地區利益，中共則稱堅決維護國家安全利益。
國安局最後指出，總體而言，美、中戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢；日、中對涉台議題各持立場，然亦避免情勢升溫；國際社會高度關切印太秩序與台海和穩，並盼台灣扮演「區域安全共同維護者」角色。
