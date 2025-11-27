賴清德提1.25兆軍購案 馬英九：形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」
總統賴清德昨天（26日）宣布，未來8年內共投入1兆2500億元的國防特別預算，並要以「守護民主台灣國安行動方案」，對相關兩岸交流活動，對國內政黨、法人團體、民間社團建立「制度性規範」。前總統馬英九今天在臉書發文指出，他覺得賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。
馬英九表示感覺很悲哀。他曾任中華民國總統，在任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括《兩岸經濟協議架構》（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利。而當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。
到底出了什麼事？馬英九認為是賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題。而賴清德完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是要全體台臺灣人民承受。
馬英九在文中還指出，他先前曾批評日本首相高市早苗的躁進言行，不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。果然，美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，足證他先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德對局勢判斷有誤。
馬英九再次呼籲賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。
馬英九指出，日本首相高市接到川普總統的電話後，昨天對台灣議題說法和態度丕變，賴清德還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括他在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴清德連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？
馬英九鄭重呼籲，如果立法院沒有廢除《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益。請賴清德總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。
