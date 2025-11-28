賴清德提2027武統 陳玉珍憶戰地經驗沉痛喊話

面對總統賴清德口中說出中共武統台灣目標，國民黨立委陳玉珍分享金門戰地經驗，喊話賴清德三思。 圖：國民黨提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前召開記者會，宣布將追加1.25兆元國防特別預算，口頭提及也在臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改文章為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，仍引起輿論風波。國民黨立委陳玉珍今（28日）憶及金門面對戰爭實施戰地政務的經歷感嘆，一個國家元首面對這麼嚴肅的議題，絕對不能隨便說說，「戰爭不是只有買軍火啊！總統大人！」

陳玉珍表示，金門曾經是戰地，當她聽賴清德講2027年中共要武力犯台的相關說法，讓她心情相當沉重，戰爭這兩個字不是能隨便說出口的，「君無戲言」，如果總統府、國安單位的確獲得相關情資，認為2027年中共會武力犯台，距離現在只剩一年多的時間，那明年開始大家就要進入備戰狀態？

陳玉珍分享到，金門早年曾實行戰地政務，她小時候過的戰地生活，不分男女都要編入民防自衛隊受訓，因為要打靶，她還領到一把步槍回家，要練習如何裝槍、拆槍、射擊、丟手榴彈，這都是真實的訓練；平常要實施宵禁，她在晚上7點後不出家門，出門會被槍斃；海邊不能靠近，並立牌標明是軍事管制重地，闖入者格殺勿論；家中的燈要蓋燈罩，避免家中成為被攻擊的目標，家家戶戶要有防空避難室；當時為了管制資訊，不準有收音機等。

「戰爭真的不能輕易說出口。」陳玉珍回憶到，當年她媽媽難產，性命垂危期間，搭貨車要到醫院路上，仍要一個哨、一個哨受檢講口令，這才是準備戰爭！她媽媽小時候上課時，旁邊就是壕溝，隨時要躲到裡頭，全島還曾佈滿地雷，出門要檢個木柴就被炸斷手。

陳玉珍不滿稱，戰爭是像嘴巴說的那麼輕忽嗎？大家有備戰意識嗎？如果2027年要打仗，是不是現在就要做準備？要鞏固軍心、民心，該給軍人的錢不要苛扣，不要時常在內部挑撥分化同胞團結，大家都是同島一命，如果賴清德說得是真的，大家是不是要趕快準備？還要進行演習，「不是只有買軍火啊！總統大人！」

陳玉珍表示，若2027年就要軍火，美國還欠我們的6600億元軍購武器都還沒來啊！現在還要編8年的1.25兆元國防特別預算，這樣2027年來的及嗎？如果賴清德說的不是真的，那也很危險，這就像是「放羊的小孩」，天天說「狼來了」，久了老百姓會輕忽，一個國家元首面對這麼嚴肅的議題，絕對不能隨便說說，事後就修改臉書，總統真的要慎重，請再三思考，真的要以民為念，真的要想出和平的方法。

